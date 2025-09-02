Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala PU Smederevo, u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala, Službom za suzbijanje kriminala UKP, kao i vodnom, šumarskom, poljoprivrednom i inspekcijom za zaštitu životne sredine, izvršili su kontrolu privrednog društva „Plana beton“ i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani, uhapsili L. C. (30) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina, oštećenje životne sredine i protivpravno zauzimanje zemljišta.

Foto: Mup

Postoje osnovi sumnje da je L. C. kao vlasnik navedenog privrednog društva bez saglasnosti, licence, vodnih uslova i bez dozvola nadležnih organa iskopavao šljunak i pesak iz korita Velike Morave na parcelama koje su u vlasništvu Republike Srbije - JVP „Srbijavode" i koje se nalaze u takozvanoj crvenoj zoni u blizini Žabarskog mosta, gde je planom vađenja rečnog nanosa zabranjeno iskopavanje.

L. C. je, kako se sumnja, narušio prirodni vodotok reke nelegalnim iskopavanjem mineralnih sirovina koje je potom, kako se sumnja, prodavao i pribavio protivpravnu materijalnu korist.

Tom prilikom narušena je geomorfologija prirodnog staništa i ujedno prošireno rečno korito, čime je došlo do ugrožavanja biljnog i životinjskog sveta na navedenoj lokaciji.

Foto: Mup

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.