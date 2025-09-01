Slušaj vest

Policijski službenici Regionalnog Centra bezbednosti „Zapad“ identifikovali su, pronašli i uhapsili N.N (32) iz Novog Sada, državljanina Republike Srbije, zbog sumnje da je iz kuće oštećenog u Žabljaku, kod kojeg je stanovao u kratkom periodu, otuđio 8.300 evra.

- Oštećeni građanin je prijavio Odeljenju bezbednosti Žabljak da mu je iz kuće, koja se nalazi u jednom selu na području Opštine Žabljak, otuđen novac u iznosu od 8.300 eura, a koji novac se nalazio u spavaćoj sobi kuće. On je policijskim službenicima, između ostalog, kazao da je kod njega u kući u poslednjih mesec dana boravilo više lica – stranih državljana, kojima je iznajmio jedan odvojeni deo svoje kuće, saopšteno je iz UP.

Našli ga u kafani

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Žabljak su preduzeli mere i radnje, na osnovu kojih se došlo do sumnje da je novac otuđilo jedno od tih lica, te da se radi o N.N.

Operativnim merama i radnjama došlo se do saznanja da se ovo lice u tom momentu nalazi u jednom ugostiteljskom objektu u Pljevljima. Službenici Odeljenja bezbednosti Pljevlja su postupili po navedenom obaveštenju i N.N. ubrzo pronašli u tom ugostiteljskom objektu.

Od N.N. je uzeta izjava na navedene okolnosti, a kod njega je pronađen i oduzet novac u iznosu od 5.250 eura za koji se sumnja da potiče iz prethodno opisane teške krađe, dok je ovo lice ostatak novca u međuvremenu potrošilo.

Novac vraćen

N.N. je predat službenicima Odeljenja bezbednosti Žabljak radi procesuiranja. Time je ovo krivično delo rasvetljeno istog dana kada je prijavljeno.

Osumnjičeni N.N. je lišen slobode i on je, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, zbog sumnje da je počinio krivično delo teška krađa. Pronađeni novac je vraćen vlasniku.