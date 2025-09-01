"SVAKI PUT KAD SE ČUJE TA REČ U PESMI, ONI JE ŠUTNU" Potresne reči oca devojčice koju su TUKLI 4h na Novom Beogradu: Palili joj kosu, sve organizovala DEVOJČICA
"Moju ćerku su mučili, sekli joj kosu, palili cigaretama po telu. Mučenje je trajalo od nekih 20 sati do malo posle ponoći kada su odlučili da je puste. I dalje se oporavlja od svega što je preživela."
Ovako započinje priču otac čiju su ćerku (15), 2 devojčice i četiri dečaka, kako se sumnja, brutalno mučili u parku na Novom Beogradu u petak uveče.
Zabrinuti otac ispričao je šta je prethodilo jezivom zlostavljanju, ali i šta se kobne noći dogodilo. Kako kaže, vršnjačko nasilje krenulo je da se dešava još pre nekoliko meseci i to sve zbog simpatije!
- Moja ćerka se zaljubila u jednog dečaka u kojeg se zaljubila i jedna njena vršnjakinja. Ta devojčica kada je to čula zapretila je prvo mojoj ćerki, a onda se obratila svojoj drugarici sa Novog Beograda koja je "kolovođa" u svemu što se nakon toga desilo - priča ovaj otac.
Vršnjačko nasilje počelo pre 2 meseca
Kako kaže, pre dva meseca drugarica kojoj se obratila devojčica iz škole, namamila je njegovu ćerku preko društvenih mreža, a potom je jedan dečak udario bokserom u glavu, zbog čega su joj polomljene naočare.
- To smo prijavili policiji, ali ta devojčica je nastavila da preti. U petak je ponovo ta devojčica odlučila da napadne moju ćerku. Pozvala je drugaricu mog deteta i zapretila joj je da je dovede na Novi Beograd kod Fontane. Njih dve su otišle tamo. Drugarica moje ćerke joj nije govorila namere, već da idu do Meka i da se prošetaju. Potom joj je predložila da odu u park. Kada su stigle tamo pojavila se ta devojčica nasilnica, sa drugaricom i četiri druga. Opkolili su moju ćerku, a njena drugarica je otišla. Tada je usledio pakao - kaže sagovornik.
On tvrdi da su njegovu ćerku mučili preko četiri sata.
Devojčicu mučili preko četiri sata
- Rekli su joj: "Sad ćemo da se igramo pržilice". Pustili su neku rep pesmu gde kada god bi taj reper u pesmi izgovorio reč: "Ku*vo" oni bi je šutirali. Imali su martinke. Palili su je cigaretama na 8,9 mesta. Palili joj i sekli kosu. Crtali po telu muški polni organ, kukasti krst. Udarali su joj šamare....- kaže on.
Kako objašnjava, nakon što je njegova ćerka pretrpala strašnu torturu oni su je pustili i tako iznemoglu primetili su je na stanici ljudi i odmah pozvali njenog oca.
On ju je odveo u hitnu, došla je i policija. Doktori su dijagnostikovali strašne povrede.
- U nalazu piše da ima vidljive hematome, opekotine od cigareta na telu. Da joj je kosa ošišana... - kaže ovaj otac.
Devojčica nastavila da preti
Prema njegovim rečima, devojčica koja je predvodila maltretiranje njegove ćerke nastavila je da preti.
- Zvala je drugaricu moje ćerke koja ju je odvela naNovi Beograd i rekla joj je šta sme da priča u policiji, da kaže da se moja ćerka napila. Mom detetu su kada su je pustili rekli: "Pazi šta pričaš, doćićemo ti na kuću" - navodi naš sagovornik.
Kako kaže, o svemu je obaveštena policija, a u narednim danima svi akteri događaja bi trebalo da se saslušaju.
- To što su maloletnici to ne znači da ne treba da odgovaraju pred zakonom. Ovo je strašno šta se dešava... - zaključuje naš sagovornik.
Kurir/Blic