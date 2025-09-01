Slušaj vest

"Moju ćerku su mučili, sekli joj kosu, palili cigaretama po telu. Mučenje je trajalo od nekih 20 sati do malo posle ponoći kada su odlučili da je puste. I dalje se oporavlja od svega što je preživela."

Ovako započinje priču otac čiju su ćerku (15), 2 devojčice i četiri dečaka, kako se sumnja, brutalno mučili u parku na Novom Beogradu u petak uveče.

Zabrinuti otac ispričao je šta je prethodilo jezivom zlostavljanju, ali i šta se kobne noći dogodilo. Kako kaže, vršnjačko nasilje krenulo je da se dešava još pre nekoliko meseci i to sve zbog simpatije!

- Moja ćerka se zaljubila u jednog dečaka u kojeg se zaljubila i jedna njena vršnjakinja. Ta devojčica kada je to čula zapretila je prvo mojoj ćerki, a onda se obratila svojoj drugarici sa Novog Beograda koja je "kolovođa" u svemu što se nakon toga desilo - priča ovaj otac.

Vršnjačko nasilje počelo pre 2 meseca

Kako kaže, pre dva meseca drugarica kojoj se obratila devojčica iz škole, namamila je njegovu ćerku preko društvenih mreža, a potom je jedan dečak udario bokserom u glavu, zbog čega su joj polomljene naočare.

- To smo prijavili policiji, ali ta devojčica je nastavila da preti. U petak je ponovo ta devojčica odlučila da napadne moju ćerku. Pozvala je drugaricu mog deteta i zapretila joj je da je dovede na Novi Beograd kod Fontane. Njih dve su otišle tamo. Drugarica moje ćerke joj nije govorila namere, već da idu do Meka i da se prošetaju. Potom joj je predložila da odu u park. Kada su stigle tamo pojavila se ta devojčica nasilnica, sa drugaricom i četiri druga. Opkolili su moju ćerku, a njena drugarica je otišla. Tada je usledio pakao - kaže sagovornik.

On tvrdi da su njegovu ćerku mučili preko četiri sata.

Devojčicu mučili preko četiri sata

- Rekli su joj: "Sad ćemo da se igramo pržilice". Pustili su neku rep pesmu gde kada god bi taj reper u pesmi izgovorio reč: "Ku*vo" oni bi je šutirali. Imali su martinke. Palili su je cigaretama na 8,9 mesta. Palili joj i sekli kosu. Crtali po telu muški polni organ, kukasti krst. Udarali su joj šamare....- kaže on.

Kako objašnjava, nakon što je njegova ćerka pretrpala strašnu torturu oni su je pustili i tako iznemoglu primetili su je na stanici ljudi i odmah pozvali njenog oca.

On ju je odveo u hitnu, došla je i policija. Doktori su dijagnostikovali strašne povrede.

- U nalazu piše da ima vidljive hematome, opekotine od cigareta na telu. Da joj je kosa ošišana... - kaže ovaj otac.

Devojčica nastavila da preti

Prema njegovim rečima, devojčica koja je predvodila maltretiranje njegove ćerke nastavila je da preti.

- Zvala je drugaricu moje ćerke koja ju je odvela naNovi Beograd i rekla joj je šta sme da priča u policiji, da kaže da se moja ćerka napila. Mom detetu su kada su je pustili rekli: "Pazi šta pričaš, doćićemo ti na kuću" - navodi naš sagovornik.

Kako kaže, o svemu je obaveštena policija, a u narednim danima svi akteri događaja bi trebalo da se saslušaju.

- To što su maloletnici to ne znači da ne treba da odgovaraju pred zakonom. Ovo je strašno šta se dešava... - zaključuje naš sagovornik.