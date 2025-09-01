Hronika
IZBODEN MUŠKARAC U BEOGRADU Poznanik prodavcu na pijaci zarivao nož u stomak, grudi i vrat! U teškom stanju prebačen u Urgentni, policija aktivno traži napadača
Policija traga za napadačem koji je veceras napao i nožem izbo Lj.J. (71) prodavca na pijaci na Zvezdari.
On je, nezvanično, nožem uboden u stomak, grudi i vrat. U teškom stanju kolima Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar u Beogradu.
Prve informacije govore da Lj.J. poznaje napadača sa pijace gde ima tezgu niz godina unazad.
Napad se dogodio u Ulici Braće Srnića na Zvezdari.
Napadač je sa sve nožem pobegao ka centru grada!
O sčučaju je obavešteno i tužilaštvo.
Kako se saznaje, policija je saslušala svedoke pokušaja ubistva u Beogradu koji su dali opis napadača.
