Policija traga za napadačem koji je veceras napao i nožem izbo Lj.J. (71) prodavca na pijaci na Zvezdari.

On je, nezvanično, nožem uboden u stomak, grudi i vrat. U teškom stanju kolima Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar u Beogradu.

Prve informacije govore da Lj.J. poznaje napadača sa pijace gde ima tezgu niz godina unazad.

Napad se dogodio u Ulici Braće Srnića na Zvezdari.

Napadač je sa sve nožem pobegao ka centru grada!

O sčučaju je obavešteno i tužilaštvo.

Kako se saznaje, policija je saslušala svedoke pokušaja ubistva u Beogradu koji su dali opis napadača.

