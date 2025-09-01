Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u kasnim večernjim satima, blagovremeno i profesionalno su reagovali prema većoj grupi od oko 280 lica koja se, nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sa namerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta, saopštio je MUP.

Kako se navodi, deo okupljenih bio je maskiran, a tokom događaja upućivane su grube uvrede i psovke na račun policijskih službenika.

- Nakon što su izdata dva jasna upozorenja i naređenja da se okupljeni raziđu, a koja nisu ispoštovana, policija je pristupila intervenciji u skladu sa zakonom. Prilikom potiskivanja i rasturanja mase, više lica je na policijske službenike bacilo pirotehničke naprave – topovske udare i dimne bombe, a gađali su policajce i različitim predmetima, kamenicama i ciglama. Tom prilikom povređen je jedan policijski službenik, koji je pogođen ciglom u glavu - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici brzo i efikasno uspostavili javni red i mir, sprečili ulazak u fakultet i zaštitili živote i imovinu građana.

- Intervencija je uspešno završena, a u toku je identifikacija i privođenje učesnika nasilnih incidenata, protiv kojih će biti podnete odgovarajuće krivične i prekršajne prijave. Policija je do sada uhapsila tri sobe i dalji rad je u toku - stoji u saopštenju MUP.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo ističe da policija neće tolerisati nasilje i napade na službena lica, te će i ubuduće odlučno i u skladu sa zakonom reagovati kako bi se zaštitili građani i očuvala bezbednost Republike Srbije.

