Muškarac star 55 godina je nastradao, a tri osobe su povređene u požaru koji je izbio u Sremčici u toku noći.

Požar se dogodio oko dva časa posle ponoći, u Ulici Žila Verna.

Troje povređenih, starih 27, 49 i 55 godina, prevezeno je na toksikološko odeljenje Vojno-medicinske akademije, usled trova ugljen-monoksidom. 

Ekipe beogradske Hitne pomoći noćas su obavile 116 intervencija, od toga 13 na javnom mestu. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, asmatičari, onkološki i psihijatrijski pacijenti, navode u Hitnoj pomoći.

(Kurir.rs/RTS)

