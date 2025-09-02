Slušaj vest

Na Vojno-medicinskoj akademiji nalazi se njegova supruga D. P. (55), sin Vladimir (22) i vlasnica stana B.G. (49) sa sprata ispod u kom je buknuo požar u Sremčici.

Nastradalog muškarca vatrogasci su izneli na nosilima, ali je ubrzo ispred zgrade preminuo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naređena je obdukcija tela stradalog.

Požar je izbio na drugom spratu u stanu B.G. Ona je odmah pozvala vatrogasce, ali se vatra brzo proširila i na stan u koj je bila tročlana porodica.

Nezvanično, žena je tvrdila da su u ponedeljak bili majstori koji su popravili kvar na elektroinstalaciji. Dalja istraga će utvrditi tačan uzrok požara. Vatrogasci su, nezvanično, spasli pet osoba sigurne smrti. Prema rečima očevidaca, ljude su na nosilima iznosili kroz zgradu koja je bila puna dima.

Kako su rekli žitelji, zbog dima i vatre porodica je ostala zarobljena u stanu na trećem spratu sve dok vatrogasci nisu došli. U zgradi u kojoj je izbio požar danas je pusto.