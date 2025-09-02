Slušaj vest

Spavali smo, a onda su popucala stakla! Čula se jaka detonacija. Poskakali smo iz kreveta i osetili dim koji je ušao u stan. Uspeli smo da se spasemo, ali komšija nažalost nije...

Ovo su reči stanara zgrade koji je uspeo da se izvuče iz požara koji je sinoć zahvatio dva stana u višespratnici u Sremčici u Beogradu, u kom je na kraju život izgubio Darko P. (55), dok je pet osoba povređeno.

Požar je izbio dva sata iza ponoći na drugom spratu zgrade u Ulici Žila Verna u beogradskom naselju Sremčica, u stanu koji je u vlasništvu B. G. (49) i u kom su bile dve osobe, a plamen se munjevitom brzinom proširio na treći sprat, u stan u kom su bili Darko P., odnosno njegova supruga i sin.

Spasavanje kao na filmu

- Bili smo u šoku šta se dešava. Vatrogasci i policajci su nas budili i bunovne nosili, jer su mnoge komšije bile ošamućene. Zaista je delovalo kao na nekom filmu. Sve se brzo odigralo - kaže stanar i dodaje:

- Kada sam došao malo sebi, čuo sam šta se desilo. Komšinica iz stana, u kojoj je izbio požar tog dana imala je majstore koji su joj popravljali i nameštali neke kablove i sumnja se da je možda to prouzrokovalo požar. To je sve buknulo, nije bio dim pa da se ugasi i mala vatrica, to je odmah, kako su mi objasnili, buknulo. Vatra je bila ogromna, ali na svu sreću vatrogasci-spasioci su uradili vrhunski posao. Profesionalno, nosili su nas, budili, predali nas u ruke lekara koji su nas čekali ispred zgrade na bezbednom.

Zarobljeni u stanu

Kako nam je zabrinuti stanar ispričao, Darko P. je još bio živ kada su ga izneli iz stana.

- Kako sam čuo od lekara, vatrogasci su jedva uspeli da dođu do njihovog stana, jer su oni u potkrovlju i dim i vatra su bili veliki. Bili su zarobljeni. Sin i žena su bili bez svesti, nagutali su se dima, a komšija Darko je navodno, bio živ dok su ga vatrogasci izvlačili iz vatre. Davao je znake života, ali je nažalost, preminuo kada su ga preuzeli lekari Hitne pomoći - kaže nam potresnim glasom komšija i dodaje:

- Pokušali su reanimaciju nekoliko puta, ali nažalost nije mu bilo spasa. Požar je mogao sve da nas odnese, ali su nas spasili.