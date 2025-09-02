Slušaj vest

Pripadnici crnogorskog Interpola otišli su u Bern da preuzmu Krsta Vujića (47), visokorangiranog pripadnika "škaljarskog klana" i bliskog saradnika odbeglog Igora Vukotića, ali su na licu mesta otkrili da to nije Krsto Vujić, iako su im kolege iz Švajcarske prethodno triput potvrdili da se otisci pravog Krsta Vujića "poklapaju sa daktiloskopijom muškarca kog su uhapsili 13. avgusta".

Prema navodima crnogorskih medija, iz Uprave policije i zvanično je potvrđeno da su njihovi službenici zbog toga odbili da na aerodromu u Bernu preuzmu uhapšenog muškarca, jer su operativci na licu mesta vizuelno utvrdili da nije reč o viskorangiranom pripadniku "škaljarskog klana".

Međunarodna istraga

Crnogorska policija obavestila je Interpol i Europol i tražila da se u Švajcarskoj sprovede sveobuhvatna međunarodna istraga kako bi se utvrdilo na koji način je došlo do ovakvog propusta. Iz švajcarske policije pozvali se na službenu tajnu, a iz sedišta Interpola u Lionu kazali da ne komentarišu konkretne slučajeve niti pojedince.

- Tada su tražili hitne provere, alarmirali pretpostavljene, koji su odmah potom zahtevali da se otvori međunarodna istraga kako bi se utvrdilo na koji način je došlo do takvog propusta. Istražitelji Europola i Interpola morali bi da pronađu ko je zakazao u lancu od onih koji su učestvovali u akciji lociranja i hapšenja pa do onih koji su predali osobu za koju će se ispostaviti da nije Vujić. Crnogorski policajci na aerodromu u Bernu utvrdili su da je reč o državljaninu Slovenije - prenose Vijesti.

Odgođena ekstradicija

Crnogorska policija je 14. avgusta zvanično saopštila da je Krsto Vujić dan ranije uhapšen u Švajcarskoj po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, navodeći da se to hapšenje posebno izdvaja od lociranja i privođenja pravdi 12 visokorangiranih članova regionalih organizovanih kriminalnih grupa "zbog njegove ključne uloge unutar organizovane kriminalne grupe kojoj pripada." Da nešto, međutim, ne ide po planu bilo je jasno u 29. avgusta uveče. U vreme zakazanog saslušanje Krsta Vujića u zgradu Višeg suda nisu ušli ni sutkinja za istragu, ni "škaljarac" u pratnji policije. "Vijestima" je te noći nezvanično rečeno da je ekstradicija odložena.

Iz podgoričkog Višeg suda, listu je juče i zvanično potvrđeno da su ih službenici Interpola te večeri obavestili "da je izručenje imenovanog otkazano te da isti neće biti preuzet i sproveden u Crnu Goru".

Iz Uprave policije juče su "Vijestima" kazali da je Nacionalni centralni biro Interpol Podgorica još 13. avgusta zvanično obavešten od švajcarskih kolega da je Vujić lišen slobode na teritoriji te države.

- Istog dana potvrđena je validnost međunarodne poternice, te su dostavljeni svi relevantni identifikacioni podaci i daktiloskopski materijal od strane NCB Interpola Podgorica o čemu je NCB Bern u tri navrata potvrdio identifikaciju i pogodak u odnosu na međunarodno traženo lice K. V. Nakon toga je NCB Interpol Podgorica o navedenom obavestio Ministarstvo pravde Crne Gore u odnosu na šta im je dostavljena i predmetna dokumentacija - navode oni i objašnjavaju da im je iz Interpola u Bernu 19. avgusta saopšteno da je tamošnje Ministarstvo pravde, u skraćenom postupku, odobrilo izručenje te osobe Crnoj Gori i da je akcija zakazana za 29. avgust.

- Međutim, prilikom primopredaje navedenog lica u Švajcarskoj, nakon detaljno sprovedene vizuelne identifikacije i utvrđenog stanja, policijski službenici NCB Interpola Podgorica su odbili da preuzmu navedeno lice i utvrdili da se radi o državljaninu Slovenije, te da se ne radi o K. V., za koje su u prethodnoj korespodenciji organi Švajcarske potvrdili da se radi o K. V. Policijski službenici NCB Interpola Podgorica su sa navedenim činjenicama i propustima odmah bez odlaganja obavijestili NCB Interpola Bern - navode u odgovorima.

Pa da podsetimo, prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Krsto Vujić i navodni vođa "škaljarskog klana" Igor Vukotić organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića. Brata visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine oko devet časova ujutru.

