Tinejdžer Mirza M. (17) rodom iz Batraga kod Novog Pazara, preminuo je pre mesec dana tokom masovne tuče vršnjaka ispred jednog kafića, kada ga je osumnjičeni A. K. (17) izbo nožem. Porodica i prijatelji neutešni su zbog gubitka, a sada se rođaka oprostila od nejga potresnim rečima na društvenim mrežama.

Jeziva tuča dogodila se 30. jula uveče ispred jednog lokala, zabeležile su je sigurnosne kamere i snimak je objavljen na društvenim mrežama. Kako smo ranije pisali, u tuči su povređena dva prijatelja Mirze M. ali su bili van životne opasnosti. Osumnjičeni K. A. (17) se tereti da je nožem izbo Mirzu M., a pored njega još dvojica nasilnika, dok se za trećim traga.

Moja rana krvari tiše

Fotografija ubijenog Mirze M. koju je rođaka objavila uz potresni tekst Foto: Facebook

- Prošlo je mesec dana otkako nema Mirze, a svaki dan izgleda kao godina. Kuća je ista, ulice su iste, ljudi prolaze kao i pre, ali njega nema. Ta praznina, ta tišina koja odzvanja kad se spusti noć, boli više od hiljadu rana. Bio je deo srca, deo života. Osmeh kojim je ulazio u sobu još mi stoji pred očima. Njegov glas mi odzvanja u mislima, kao da će svakog časa otvoriti vrata i reći: "Tu sam", a znam da neće - piše u prvom delu potresne poruke koju je na Fejsbuku podelila rođaka ubijenog tinedžera:

- Smrt je neumoljiva. Ostavila je trag suza na mom licu i teret tuge na mojim grudima. Naučila me da je život kratak, da se ono što voliš ne može izgubiti u trenu. Otišao je prerano, a ja sam ostala da nosim uspomene i bol. Kažu da vreme leči sve rane, ali moja rana ne zarasta. Ona samo uči da krvari tiše. I dok dani prolaze, ja ga tražim u dovi, u tišini, u svakoj uspomeni koju je ostavio. Znam Alah je milostiv. Znam, da je sada na mestu gde nema boli, gde nema tuge. I tako, živim između tuge i nade. Tuge jer ga nema i nade da ćemo se opet sresti tamo gde smrt više ne razdvaja, gde duše ponovo pronalaze jedna drugu i gde zagrljaj nikad ne prestaje.

Sukob oko devojke?

Istraga povodom ubistva Mirze M. je i dalje u toku, a kako smo izveštavali, sukob između dve grupe tinejdžera usledio je, navodno, nakon svađe oko devojke.

Kamere snimile tuču ispred kafića Foto: Printscreen/Video plus/Sandžak Danas

- Osumnjičeni K. A. je bio u društvu prijatelja koji su uhapšeni. Priča se po gradu da su imali neki sukob oko jedne devojke. To je kao neki neraščišćeni sukob koji je sada prerastao u zločin za koji treba da bude kažnjen. Navodno, mladići u grupama dobacivali su jedni drugima još u lokalu, a kada je tenzija porasla, neko je iz mase rekao: "Ajmo napolje da se obračunamo" - ispirčao je naš sagovornik pre mesec dana i dodao da su mladići izašli ispred lokala gde je ubrzo usledila masovna tuča.

Krv šikljala na sve strane

- Navodno, na početku su počeli da se gurkaju i vređaju ubijeni i osumnjičeni. A ubrzo su se umešali i njihovi drugovi. Osumnjičeni je u tom metežu i gurkanju izvadio nož i počeo da redom ubada. Mirza M. je odmah pao. Krv je šikljala na sve strane, nepomično je ležao nasred ulice, osumnjičeni K. A. je nožem izbo i drugove Mirze M.