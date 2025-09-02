U Knez Mihailovoj, u najstrožem centru Beograda, danas je došlo do požara u prostorijama škole koja se nalazi u toj ulici.
vatrogasci munjevito reagovali
PRVI SNIMAK, BUKNUO POŽAR U ŠKOLI U KNEZ MIHAILOVOJ: Planula klima, pa zahvatila zavesu, hodnik pun dima (VIDEO)
Slušaj vest
Reč je o privatnoj ugostiteljskoj školi.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, zapalio se klima-uređaj a vatra je potom zahvatila zavesu na hodniku unutar škole i brzo se proširila, izazvavši dim u objektu.
Na lice mesta odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su stavile požar pod kontrolu. Za sada nije poznato kako je do požara došlo, kao ni da li ma povređenih.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši