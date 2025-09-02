Slušaj vest

Reč je o privatnoj ugostiteljskoj školi. 

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, zapalio se klima-uređaj a vatra je potom zahvatila zavesu na hodniku unutar škole i brzo se proširila, izazvavši dim u objektu.

Na lice mesta odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su stavile požar pod kontrolu. Za sada nije poznato kako je do požara došlo, kao ni da li ma povređenih.

 Kurir.rs

