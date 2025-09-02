Slušaj vest

Povodom krivičnog postupka koji se vodi pred Višim sudom u Novom Sadu protiv optuženog N. P., zastupnika udruženja građana "Širi pogled", i optužene S. P., zastupnice Udruženja građana "Po meri građana", zbog produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obavestilo je javnost da je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva na osnovu predloženih i izvedenih dokaza javnog tužilaštva dokazalo navode iz podnete optužbe.

Na glavnom pretresu održanom pred Višim sudom u Novom Sadu, tužilaštvo je dokazalo da su udruženjima građana "Širi pogled" i "Po meri građana" dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, AP Vojvodine i Republike Srbije za realizaciju 35 projekata, u ukupnom iznosu od 14.265.000 dinara.

Dokazano je da aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već da je sav novac potrošen na dizajniranje i štampu loga projekta, brošura, kataloga, flajera i slično. Dokazano je, takođe, da su optuženi N. P. i S. P. davaocima sredstava podnosili lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima su opisivali aktivnosti na projektima koje se nikada nisu dogodile (predavanja, radionice,
multimedijalne izložbe i drugo). Na taj način je Gradu Novom Sadu, AP Vojvodini i Republici Srbiji naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 14.265.000 dinara.

Viši sud u Novom Sadu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, nakon održanog glavnog pretresa, dana 28. avgusta 2025. godine objavio je presudu kojom je optuženom N. P. izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci, meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od tri godine, kao i meru oduzimanja imovinske koristi. Optuženom N. P. je produžen i pritvor zbog opasnosti od ponavljanja dela.

Istom presudom, Viši sud u Novom Sadu je optuženoj S. P. izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine koju će optužena izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od tri godine, kao i meru oduzimanja imovinske koristi. Optuženoj S. P. je ukinut pritvor.

Osim toga, istom presudom, optuženi N. P. i S. P. su obavezani da naknade štetu Gradu Novom Sadu, AP Vojvodini i Republici Srbiji u iznosu od 14.265.000 dinara.

Ne propustiteHronikaNOVO HAPŠENJE U NOVOM SADU ZBOG KORUPCIJE! Uzimala pare od države za udruženje građana, pa podnosila lažne izveštaje! Evo na šta je trošila novac
x01 News1 Petar Aleksic copy22132.jpg
HronikaŠTA SE KRIJE IZA KULISA VELIKIH FINANSIJSKIH PREVARA? U nastavku borbe protiv korupcije uhapšeno je 18 lica, a stručnjaci objašnjavaju funkcionisanje firmi!
366438_250619.00_06_06_17.Still018.jpg
HronikaKO JE DR ĐORĐEVIĆ KOJI JE UHAPŠEN ZBOG KORUPCIJE: Radio kao lekar u fudbalskom klubu, izabran kao najmlađi predsednik opštine, pa oštetio budžet za 60 miliona
r.jpg
HronikaMNOGI SU ZANEMELI PRED TUŽILAŠTVOM! Gotova saslušanja osmoro uhapšenih zbog korupcije - zatražen pritvor za braću Stajić, Ivana Komatinu i Jovana Kovačevića
ukp.jpg