Povodom krivičnog postupka koji se vodi pred Višim sudom u Novom Sadu protiv optuženog N. P., zastupnika udruženja građana "Širi pogled", i optužene S. P., zastupnice Udruženja građana "Po meri građana", zbog produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obavestilo je javnost da je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva na osnovu predloženih i izvedenih dokaza javnog tužilaštva dokazalo navode iz podnete optužbe.

Na glavnom pretresu održanom pred Višim sudom u Novom Sadu, tužilaštvo je dokazalo da su udruženjima građana "Širi pogled" i "Po meri građana" dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, AP Vojvodine i Republike Srbije za realizaciju 35 projekata, u ukupnom iznosu od 14.265.000 dinara.

Dokazano je da aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već da je sav novac potrošen na dizajniranje i štampu loga projekta, brošura, kataloga, flajera i slično. Dokazano je, takođe, da su optuženi N. P. i S. P. davaocima sredstava podnosili lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima su opisivali aktivnosti na projektima koje se nikada nisu dogodile (predavanja, radionice,

multimedijalne izložbe i drugo). Na taj način je Gradu Novom Sadu, AP Vojvodini i Republici Srbiji naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 14.265.000 dinara.

Viši sud u Novom Sadu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, nakon održanog glavnog pretresa, dana 28. avgusta 2025. godine objavio je presudu kojom je optuženom N. P. izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci, meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od tri godine, kao i meru oduzimanja imovinske koristi. Optuženom N. P. je produžen i pritvor zbog opasnosti od ponavljanja dela.

Istom presudom, Viši sud u Novom Sadu je optuženoj S. P. izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine koju će optužena izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u trajanju od tri godine, kao i meru oduzimanja imovinske koristi. Optuženoj S. P. je ukinut pritvor.