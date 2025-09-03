VIKAO JE NA LJUBU, POLUPAO MU TEZGU, UNIŠTIO KOMBI I IZBO GA NOŽEM! Prodavci sa Zvezdare opisali jezivu dramu na pijaci, sve zbog kartona jaja (FOTO)
Užasno je sve ovo što se desilo! Ljubomiru se bore za život, jadan čovek. Mi smo izloženi svakodnevnom stresu i napadima, a samo smo prodavci...
Ovo su reči muškarca koji prodaje na zvezdarskoj pijaci u Beogradu, gde se sinoć dogodio pokušaj ubistva kada je osumnjičeni Aleksandar O. (31) napao prodavca Ljubomira J. (71) i izbo ga nožem. Tom prilikom naneo mu je teške telesne povrede i lekari mu se bore za život, dok je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Sukob oko kartona jaja?
- Do sukoba je došlo kako smo čuli i od žene povređenog Ljube, zbog nekog kartona jaja. Totalno bezazlena i glupa stvar oko koje bi neko mogao da plati glavom - kaže prodavac sa Zvezdare i dodaje:
- Posvađali su se oko tog kartona i čovek je otišao kući. Međutim, u nekom trenutku pojavio se osumnjičeni. Besneo je, tako su mi rekli jer nisam u tom trenutku bio tu, nosio sam robu. Vikao, svašta je rekao Ljubi koji je pokušao da smiri situaciju i izgladi odnos, međutim bezuspešno. Polupao mu je celu tezgu, kombi, gađao ga je nečim, a onda je izvadio nož i počeo da ga ubada.
Prodavac tvrdi da napadač nije mogao da se zaustavi i da je delovao kao pomahnitao.
Zverski ga izbo nožem
- Nožem ga je ubo u vrat, glavu, stomak, ma jezivo! Zverstvo! To normalan čovek ne može da uradi! Koliko sam čuo od Ljubine žene, zadobio je ozbiljne, višestruke povrede. Ljuba ne poznaje tog čoveka, sada ga je video prvi put. Užas - kaže naš sagovornik i dodaje:
- Molimo se da Ljuba preživi, okrutno je da čovek izgubi glavu zbog gluposti.
Istraga povodom ovog ubistva u pokušaju je u toku