Užasno je sve ovo što se desilo! Ljubomiru se bore za život, jadan čovek. Mi smo izloženi svakodnevnom stresu i napadima, a samo smo prodavci...

Ovo su reči muškarca koji prodaje na zvezdarskoj pijaci u Beogradu, gde se sinoć dogodio pokušaj ubistva kada je osumnjičeni Aleksandar O. (31) napao prodavca Ljubomira J. (71) i izbo ga nožem. Tom prilikom naneo mu je teške telesne povrede i lekari mu se bore za život, dok je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Sukob oko kartona jaja?

- Do sukoba je došlo kako smo čuli i od žene povređenog Ljube, zbog nekog kartona jaja. Totalno bezazlena i glupa stvar oko koje bi neko mogao da plati glavom - kaže prodavac sa Zvezdare i dodaje:

- Posvađali su se oko tog kartona i čovek je otišao kući. Međutim, u nekom trenutku pojavio se osumnjičeni. Besneo je, tako su mi rekli jer nisam u tom trenutku bio tu, nosio sam robu. Vikao, svašta je rekao Ljubi koji je pokušao da smiri situaciju i izgladi odnos, međutim bezuspešno. Polupao mu je celu tezgu, kombi, gađao ga je nečim, a onda je izvadio nož i počeo da ga ubada.

Prodavac tvrdi da napadač nije mogao da se zaustavi i da je delovao kao pomahnitao.

Zverski ga izbo nožem

- Nožem ga je ubo u vrat, glavu, stomak, ma jezivo! Zverstvo! To normalan čovek ne može da uradi! Koliko sam čuo od Ljubine žene, zadobio je ozbiljne, višestruke povrede. Ljuba ne poznaje tog čoveka, sada ga je video prvi put. Užas - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Molimo se da Ljuba preživi, okrutno je da čovek izgubi glavu zbog gluposti.