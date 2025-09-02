Slušaj vest

Veljko Belivuk, koji je, zajedno sa Markom Miljkovićem označen kao organizator zloglasne kriminalne grupe koja je optužena za sedam ubistava, otmice, trgovinu drogom i oružjem kao i jedno silovanje mladića u prostorijama na stadionu FK Partizan koje su, prema navodima optužnice, korisitili pripadnici kriminalne grupe, u nastavku suđenja pred Specijalnim sudom u Beogradu zatražio je izuzeće tužioca Saše Ivanića kada su se, kako tvrdi, ponovo "stvorili uslovi za to".

Belivuk traži izuzeće tužioca

- Tražim izuzeće tužioca Saše Ivanića, jer je tužilac 23. januara 2024. rekao da su na tri mesta na podu garaže pronađeni tragovi krvi oštećenih. S obzirom na to da smo ispitivanjem svih veštaka uvideli da nema nikakvih tragova krvi, a naročito ne trojice oštećenih, znam da je tužilac Ivanić pristrasan i da krši zakon. Ovde je brutalno izneo neistinu. Upućujem tužioca Mladena Nenadića da kao dokaz izvrši uvid u tvrdnje iz 2023. godine, ali i u spise predmeta prilikom ispitivanja veštaka. Ovo nije odugovlačenje procesa jer nismo tražili izuzeće Zorana Babića, pošto on nije izneo neistinu - rekao je Belivuk i dodao da se njemu, kao i ostalim okrivljenima pritvor produžava "zbog priče tužioca, ne zbog dokaza".

Veljko Belivuk Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Belivukovom zahtevu pridružio se i drugookrivljeni Marko Miljković koji je rekao da su se tokom ovog postupka "susretali sa neistinama i prikrivanjem dokaza".

Njihov branilac advokat Dejan Lazarević rekao je da je sada trenutak za izuzeće tužioca Ivanića, nakon čega je ponovio razlog što podnose zahtev, a to je, kako tvrdi, taj jer je tužilac rekao da se na podu garaže u Ritopeku nalaze tragovi krvi oštećenih na tri mesta i da je time, kako kaže, "tužilac Saša Ivanić neistinitim tvrdnjama uznemirio javnost".

Advokat Dejan Lazarević Foto: Nemanja Nikolić

Na traženje izuzeća reagovao je tužilac Zoran Babić kada je naglasio da je odbrana "dala preuranjenu završnu reč", a ne argumente za predlog za izuzeće i predložio je sudu da odbraci predlog za izuzeće tužioca, nakon čega je uz dopuštenje sudije, tužilac Saša Ivanić napustio sudnicu, a spisi predmeta biće dostavljeni na odluku glavnom javnom tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću.

Svedočili veštaci

Inače, prethodno je svedočila forenzički veštak Ana Kostić koja je govorila o tragu sa kartonske kutije "zastava oružje" u kom se sadrži DNK profil Dejana Mančića, čiji je DNK trag, kako je rekla, bio dominantan. Podsetimo, DNK trag Dejana Mančića pronađen je na oružju i pakovanju municije u kući strave u Ritopeku. Advokat Lazarević pitao je veštaka u vezi sa brisom koji je dostavljen sa lica mesta i za koji je navedeno da je uzet sa PVC kesica. Ona je istakla da se u tom DNK tragu nalazi DNK službenog lica i objasnila da identitet službenog lica može da dostavi samo po naredbi tužilaštva i suda.

Ona je, inače, pred Specijalnim sudom u Beogradu već davala iskaz na jednom od suđenja, kada je potvrdila da su tragovi krvnih materijala i DNK pronađeni na različitim predmetima u kući, među kojima su i patosnice, papuče, hirurške maske i ključevi automobila. Podsetimo, reč je o biološkim tragovima trojice pokojnih - Milana Ljepoje, Zdravka Radojevića i Lazara Vukićevića, koji su pronađeni na predmetima iz kuće u Ritopeku, koja je bila epicentar zločina kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Pored tih tragova, na predmetima su pronađeni i tragovi drugih poznatih osoba povezanih sa zločinima, uključujući i optuženog Miloša Budimira, koji se takođe povezuje sa kriminalnom grupom. Na patosnici "smarta", oduzetog od članova ove grupe, otkrivena je i krv koja je, prema analizama, mešana sa DNK tragovima Miloša Budimira i još dvoje nepoznatih ljudi.

1/12 Vidi galeriju Fotografije kuće strave u Ritopeku Foto: Nenad Kostić

U BMW-u, koji je takođe bio zaplenjen tokom akcije hapšenja, pronađen je trag krvi nepoznate ženske osobe. Međutim, forenzičari nisu mogli da utvrde starost tog traga, niti da identifikuju osobu kojoj pripada, kao ni da potvrde da li je osoba čiji je trag živ ili nije.

Veštak Ana Kostić je takođe tada ukazala na to da je na hirurškoj masci pronađen DNK Veljka Belivuka, dok su tragovi optuženih Marka Budimira, Nemanje Đurića i Vlada Draganića, vlasnika kuće, takođe otkriveni na raznim predmetima, uključujući ključeve, ručice vrata i labelo.