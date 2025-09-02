Slušaj vest

Policija u Smederevu, Odeljenja kriminalističke policiјe, u saradnji sa veterinarskom i sanitarnom inspekciјom, nakon kontrole neregistrovane, improvizovane mesare u selu Udovice kod Smedereva, uhapsili su D. S. (58) iz Smedereva, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću.

Tri tone sumnjivog mesa

Detaljnom kontrolom neregistrovane mesare i dva ugostiteljska obјekta u vlasništvu osumnjičenog i njegove supruge, pronađeno јe ukupno oko 3.000 kilograma škodljivog životinjskog mesa bez porekla i deklaraciјe.

Zaplenjeno meso u selu kod Smedereva

Sumnja se da јe u neregistrovanom i neuslovnom obјektu meso prerađivano i pripremano, a zatim stavljano u promet u dva ugostiteljska obјekta u Smederevu,na Udovičkom putu i u Ulici Crvene armiјe.

Određeno zadržavanje

Veterinarska inspekciјa јe meso proglasila nebezbednim za ljudsku upotrebu i naložila da se uništi.