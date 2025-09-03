PUCAO NA MARKA LJUBIŠU KANA NASRED BAZENA U BUDVI: Naredba o sporovođenju istrage protiv Makedonca dostavljena sudu
Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je naredbu o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora i predlogom za izdavanje poternice, protiv državljanina Sjeverne Makedonije Andreja Tanaskovskog (18), zbog osnovane sumnje da je pre nepunih mesec dana pokušao da ubije Budvanina Marka Ljubišu Kana.
Kako je precizirano iz VDT-a, sumnja se da je A.T. krivično delo ubistvo u pokušaju izvršio 7. avgusta na bazenu hotela "Maestral" u Budvi, tako što je u pravcu Kana ispalio više projektila, od kojih je on zadobio teške telesne povrede.
- Naredba je dostavljena na dalje odlučivanje Višem sudu u Podgorici, sudiji za istragu - dodaju iz VDT-a.
Policija je 15. avgusta saopštila da je rasvetlila pokušaj ubistva Budvanina Marka Ljubiše Kana (56) 7. avgusta u kompleksu Hotela "Maestral" u Budvi. Kao direktnog izvršioca označili su državljanina Sjeverne Makedonije Andreja Tanaskovskog (18).