Slušaj vest

Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je naredbu o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora i predlogom za izdavanje poternice, protiv državljanina Sjeverne Makedonije Andreja Tanaskovskog (18), zbog osnovane sumnje da je pre nepunih mesec dana pokušao da ubije Budvanina Marka Ljubišu Kana.

Foto: Privatna arihva

Kako je precizirano iz VDT-a, sumnja se da je A.T. krivično delo ubistvo u pokušaju izvršio 7. avgusta na bazenu hotela "Maestral" u Budvi, tako što je u pravcu Kana ispalio više projektila, od kojih je on zadobio teške telesne povrede.

- Naredba je dostavljena na dalje odlučivanje Višem sudu u Podgorici, sudiji za istragu - dodaju iz VDT-a.