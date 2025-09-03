Slušaj vest

Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je naredbu o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora i predlogom za izdavanje poternice, protiv državljanina Sjeverne Makedonije Andreja Tanaskovskog (18), zbog osnovane sumnje da je pre nepunih mesec dana pokušao da ubije Budvanina Marka Ljubišu Kana.

marko.jpg
Foto: Privatna arihva

Kako je precizirano iz VDT-a, sumnja se da je A.T. krivično delo ubistvo u pokušaju izvršio 7. avgusta na bazenu hotela "Maestral" u Budvi, tako što je u pravcu Kana ispalio više projektila, od kojih je on zadobio teške telesne povrede.

- Naredba je dostavljena na dalje odlučivanje Višem sudu u Podgorici, sudiji za istragu - dodaju iz VDT-a.

Policija je 15. avgusta saopštila da je rasvetlila pokušaj ubistva Budvanina Marka Ljubiše Kana (56) 7. avgusta u kompleksu Hotela "Maestral" u Budvi. Kao direktnog izvršioca označili su državljanina Sjeverne Makedonije Andreja Tanaskovskog (18).

Screenshot 2024-11-29 004305.jpg
jovan-vukotic-radoje-zvicer-slobodan-kascelan--nestali-kokain-valensija-foto-epa-shuttesrtock-254941525.jpg
1111.jpg