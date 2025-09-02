Slušaj vest

Bečka policija saopštila je danas da je zadala novi udarac organizovanom kriminalu uhapsivši trojicu dilera, među kojima je i državljanin Bosne i Hercegovine.

Naime, njih trojica su pokušala da preprodaju 12,5 kilograma kristalnog meta i 2,2 kilograma kokaina "kupcu na veliko" u Beču, ali je policija sprečila ovu primopredaju. Daljom istragom policija je pronašla dodatnih 14 kilograma kokaina u stanu koji im je predstavljao skrovište. Ukupna ulična vrednost oduzete droge kreće se oko 2,5 miliona evra.

Hapšenja su usledila nakon višemesečnih istraga Bečke državne uprave kriminalističke policije (LKA) u koordinaciji sa Saveznom upravom kriminalističke policije (BK). Prvo hapšenje je izvršeno kroz koordinisanu operaciju uz podršku specijalnih jedinica Kobre. Tada su, pored državljanina BiH, uhapšena još dvojica iz Srbije i Maroka. Policija ima određene indicije da su oni povezani sa organizovanim kriminalom.

Dalja istraga je dovela do pretresa takozvanog bunker stana uz pomoć međunarodne policijske saradnje. U stanu gde je pronađeno 14 kilograma kokaina i 47.500 evra u gotovini uhapšen je još jedan osumnjičeni, državljanin Srbije. Opsežne nacionalne i međunarodne istrage su u toku.

