Državljanin Srbije teško je povređen u incidentu tokom izvođenja radova na železnici u blizini Hajger-Cehseldena u Nemačkoj. On je helikopterom spasilačke službe hitno prebačen u bolnicu u Duizburgu.

Kako prenose nemački mediji, incident se dogodio juče u 13:45 u blizini Hajger-Cehseldena u okrugu Lan-Dil u centralnom Hesenu, saopštila je Savezna policija.

Prema izveštaju, nekoliko radnika izvodilo je radove na obezbeđivanju kosine u blizini železničke pruge. Građevinski radnici nalazili su se oko deset metara iznad zemlje, a samim tim i iznad nadzemnih vodova.

Mediji saznaju da je reč o 56-godišnjem državljaninu Srbije koji je navodno bacio metar niz padinu.

"Metar je došao u kontakt sa nadzemnim vodom i Srbin je doživeo strujni udar", navodi se u saopštenju policije.

Građevinac je zadobio teške povrede opasne po život. Spasilački helikopter je u najkraćem roku sleteo na mesto nesreće i brzo prevezao radnika u specijalističku kliniku u Duizburgu.

Ostali radnici, koji su bili svedoci nesreće, pretrpeli su ogroman šok i to u tolikoj meri da su morali dobiti psihološku pomoć.

"Pruga na kojoj se incident dogodio bila je potpuno zatvorena od 13:45 do 20:20 časova", dodaje se u policijskom saopštenju. Ukupno osam vozova je kasnilo. Istraga o incidentu je u toku.

Zbog incidenta, Savezna policija bila je primorana da izda opšte upozorenje nemačkim građanima: "Vazdušni vodovi železnice nose napon od 15.000 volti. Nadzemni vodovi su uvek pod naponom, čak i kada voz ne saobraća."