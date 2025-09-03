Slušaj vest

Jedna osoba ubijena je večeras u Novom Sadu, prenosi 192.

- Večeras nešto posle 23 časa, prema nezvaničnim informacijama došlo je do ubistva ispred ugostiteljskog objekta u Hadži Ruvimovoj ulici u novosadskom naselju Detelinara - navodi se na stranici.

Uviđaj na licu mesta je u toku.

Prvi snimak sa lica mesta pogledajte ovde.

Detalje o zločinu i šta je prethodilo ubistvu pročitajte ovde.

