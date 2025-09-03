Hronika
UBISTVO U NOVOM SADU! Užas na Detelinari, policija na licu mesta (FOTO)
Jedna osoba ubijena je večeras u Novom Sadu, prenosi 192.
- Večeras nešto posle 23 časa, prema nezvaničnim informacijama došlo je do ubistva ispred ugostiteljskog objekta u Hadži Ruvimovoj ulici u novosadskom naselju Detelinara - navodi se na stranici.
Uviđaj na licu mesta je u toku.
