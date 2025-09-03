Slušaj vest

Jedna osoba ubijena je večeras u Novom Sadu, a zločinu je, prema nezvaničnim informacijama, prethodila svađa.

Policija je odmah došla na lice mesta i u toku je uviđaj.

Prema nezvaničnim saznanjim, žrtva i osumnjičeni su sedeli zajedno u kafiću u kojem je najpre došlo do verbalnog sukoba, pa fizičkog obračuna, da bi na kraju sve bilo završeno sa jednim smrtnim slučajem.

Više detalja biće poznato nakon istrage.

