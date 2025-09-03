Slušaj vest

Kako se nezvanično saznaje, tragedija se dogodila u blizini sela Mijovice kod Vranja juče oko 11 sati na putu iz Golemog sela ka selu Mijovice.

Saobraćajna nesreća dogodila se na seoskom putu kada se traktor prevrnuo, pričaju meštani obližnjeg sela.

- Miroslava je navodno sedela na blatobranu kada se traktor prevrnuo, verovatno usled neprilagođene brzine kretanja. Prilikom pada žena je zadobila povrede usled kojih je preminula na mestu nesreće - kaže jedan od meštana u Mijoviću.

Prema njegovim rečima, vozač traktora i žena koja je nastradala su iz Golemog Sela.

Komšije navode da su majka i sin živeli sami u selu Golemo.

- Majka i sin su živeli sami. M. J. je imao neku ženu, ali ga je ona ostavila. Ne znam šta će i kako će sada sam - kaže jedan od komšija unesrećene porodice.

Nesreća se dogodila na putu između sela Golemo i Mijovice kada se traktor prevrnuo.

Kurir.rs/Informer

