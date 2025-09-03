Slušaj vest

U saradnji srpske policije, policije Holandije i Evropola, na teritoriji Holandije, uhapšen je srpski državljanin N. D. (45) za kojim je bila raspisana poternica zbog izdržavanja zatvorske kazne od 10 i po godina zbog izvršenog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

N. D. je okrivljen da je kao blizak saradnik i pripadnik organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Darko Šarić, učestvovao u nabavci i kupovini 1.100 kilograma kokaina sa područja Južne Amerike, daljem transportu droge prekookeanskim brodovima i prodaji na području Evrope.

N. D. je određen ekstradicioni pritvor, nakon čega će biti izručen Srbiji.

Ne propustiteHronikaMISTERIOZNI HRVAT "PAĆINO" BIO ŠEF KAVČANIMA! Prepiska posle zaplene ogromne količine kokaina: Evo ko je trebalo da preuzme komandu posle hapšenja Šarića
8654123.jpg
HronikaADVOKATI OKRIVLJENIH I VELJKO BELIVUK TRAŽILI IZUZEĆE SUDIJE: Suđenje za ubistva u Atini i na Krfu odloženo, nastavak zakazan za 15. septembar
belivuk1.jpg
HronikaZAŠTO KRIMINALCI BEŽE GLAVOM BEZ OBZIRA NA ISTOK?! OVO SU IM "OMILJENE DESTINACIJE" U jednu državu masovno idu zbog plastičnih operacija i PROMENE LIČNOG OPISA!
Untitled-1.jpg
HronikaU VILI U KOJOJ SU NA KRFU UBIJENI ŠKALJARCI BORAVIO I TREĆI ČOVEK: Nisam policajac, ali Kožara i Hadžića je možda ubila žena! BELIVUK ŠOKIRAO U SUDNICI (FOTO)
hronika.jpg