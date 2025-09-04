Slušaj vest

Nikola Dimitrijević (45) koji je uhapšen u Holandiji po poternici Srbije zbog izdržavanja zatvorske kazne od 10 i po godina zatvora, bio je desna ruka Darka Šarića u švercu kokaina i glavni čovek za distribuciju ove opojne droge iz Brazila do Evrope.

Nikoli Dimitrijeviću je određen ekstradicioni pritvor, nakon čega će biti izručen Srbiji.

Prema pisanju medija, u optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u postupku koji je okončan pravosnažno protiv Darka Šarića i njegove grupe za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu navodi se da je Nikola Dimitrijević bio njegov glavni čovek u Brazilu i radio je na organizaciji i logistici šverca narkotika.

Međunarodna poternica

Dimitrijević je izbegavao javljanje za izvršenje zatvorske kazne koja mu je dosuđena 2022. godine, te je za njim Osnovni sud u Užicu (s obzirom na mesto prebivališta koje mu je prijavljeno) raspisao međunarodnu crvenu poternicu.

Nakon godina bekstva on je uhvaćen juče u Holandiji, inače, njegovoj rodnoj zemlji.

Optužnicom, a kasnije i presudom protiv Nikole Dimitrijevića, on je postupao po nalozima Darka Šarića i nabavljao kokain, organizovao "smeštaj" ove droge, preuzimao novac koje su organizatori grupe slali, ugovarao preuzimanje kokaina sa prodavcima i kupcima i izdavao naloge pripadnicima organizovane grupe.

- U toku 2008. godine u Brazilu, po nalozima organizatora kupovao količine do 200 kilograma kokaina u Sao Paolu, a koji su preuzimali drugi pripadnici po nalogu okrivljenog Dimitrijevića, u mestu koji je ovaj sa pomenutim prodavcima prethodno ugovarao, i potom ga prevozili u jednu od kuća u Sao Paolu, koju je ova organizovana kriminalna grupa koristila za smeštaj kokaina, dok je količine kokaina od preko 200 kilograma Dimitrijević kupovao od N.N. Bratka u Rio de Žaneiru, po ceni od 5.300 do 5.700 evra po kilogramu kokaina - navodi se u optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Droga u balonima

Droga koju je naručivao Dimitrijević iz Rio de Žaneira, kako je utvrđeno, vozila se do mesta Praja Grande u kome su se nalazile tri kuće u Sao Paolu, koje su bile luksuzno opremljene, da bi nakon toga drugi pripadnici, po nalogu Dimitrijevića proveravali da li je kokain odgovarajućeg kvaliteta i oblika kalupa u kome je upakovan.

Drogu su potom stavljali u balone i potom uvijali u samolepljivi celofan, pakovali u odgovarajuće torbe i po nalozima organizatora isporučivali ga drugim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, radi transporta u Evropu ili kupcima na teritoriji Brazila.

- Novac potreban za kupovinu kokaina, pomenutih kuća - "štekova", vozila i njihove adaptacije, kao i troškove boravka pripadnika klana finasirao je Darko Šarić sa Goranom Sokovićem i Željkom Vujovićem - navodi se.

Presudom kojom je Dimitrijević osuđen, utvrđeno je da je u martu 2008. godine on organizovao primopredaju 1.100 kilograma kokaina iz kuće u Sao Paolu koja je služila kao "štek" do ugovorenog mesta primopredaje holandskim kupcima.