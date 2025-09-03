Slušaj vest

Z.N. je nakon kraće rasprave sa suprugom istu kuhinjskim nožem ubo u predelu donjeg dela stomaka, potom joj zadao jedan udarac zatvorenom šakom u predelu glave, a zatim istim nožem još jednom ubo u predelu levog ramena, nanevši joj na ovaj način teške telesne povrede u vidu ubodne rane u predelu stomaka i dublјe posekotine u predelu levog ramena, zbog kojih je hospitalizovana na Odelјenju hirurgije u Vranju.

Prema Z.N.izrečene su obe hitne mere, obavlјen je uviđaj lica mesta i doneto rešenje o zadržavanju zbog krivičnog dela nasilјe u porodici.

Prema svedočenju prijateljice, ova žena se pre par godina lečila od karcinoma i trpi dugogodišnje nasilje. 

Kurir.rs/VOM

