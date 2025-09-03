Z.N. je nakon kraće rasprave sa suprugom istu kuhinjskim nožem ubo u predelu donjeg dela stomaka, potom joj zadao jedan udarac zatvorenom šakom u predelu glave, a zatim istim nožem još jednom ubo u predelu levog ramena, nanevši joj na ovaj način teške telesne povrede u vidu ubodne rane u predelu stomaka i dublјe posekotine u predelu levog ramena, zbog kojih je hospitalizovana na Odelјenju hirurgije u Vranju.