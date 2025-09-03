Strašno nasilje u porodici dogodilo se u Vranju 30. avgusta u porodičnoj kući Z. N. koji je brutalno pretukao i izbo nožem svoju suprugu koja se lečila od karcinoma.
JEZIVO NASILJE U VRANJSKOJ PORODICI: Muž izbo ženu lečenu od karcinoma
Z.N. je nakon kraće rasprave sa suprugom istu kuhinjskim nožem ubo u predelu donjeg dela stomaka, potom joj zadao jedan udarac zatvorenom šakom u predelu glave, a zatim istim nožem još jednom ubo u predelu levog ramena, nanevši joj na ovaj način teške telesne povrede u vidu ubodne rane u predelu stomaka i dublјe posekotine u predelu levog ramena, zbog kojih je hospitalizovana na Odelјenju hirurgije u Vranju.
Prema Z.N.izrečene su obe hitne mere, obavlјen je uviđaj lica mesta i doneto rešenje o zadržavanju zbog krivičnog dela nasilјe u porodici.
Prema svedočenju prijateljice, ova žena se pre par godina lečila od karcinoma i trpi dugogodišnje nasilje.
