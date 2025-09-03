Slušaj vest

Svedok-saradnik Bojan Hrvatin, koji je u zamenu za manju kaznu otkrio sve tajne klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, danas je zajedno sa Srđanom Lalićem i Nikolom Spasojevićem doveden u Specijalni sud u Beogradu gde je nastavljeno suđenje ozloglašenom klanu. Na današnjem ročištu prikazani su video-zapisi dostavljeni Tužilaštvu za organizovani kriminal, a zabeleženi od dana 3. avgusta 2020. godine kada je otet i ubijen Goran Veličković Goksi u kući strave u Ritopeku.

Ubijeni Goran Veličković Foto: Privatna Arhiva

Otet, pa ubijen u kući strave

Za zločin je, podsetimo, optužen klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a sve detalje ubistva u Tužilaštvu za organizovani kriminal ispričao je svedok saradnik Bojan Hrvatin. On je u svom iskazu, koji je deo optužnice, do detalja objasnio da su Belivuk i Miljković planirali da "reše" Goksija s kojim su bili naizgled dobri, ali su ga, kako je ranije rekao, smatrali "dupljakom", pošto je radio za njima suprotstavljeni "škaljarski klan".

Na prikazanim snimcima u sudu vidi se vozilo "smart" kojim je, prema navodima optužnice, Veličković, odvezen, nakon čega je ubijen u Ritopeku.

Automobil "smart" u kom je uhapšen Veljko Belivuk, pripadao Goranu Veličkoviću Foto: MUP Srbije

- Na snimcima prepoznajem Gorana i sebe. Našli smo se kod trafike i onda smo se vratili nazad. Kod bolnice je bio parkiran "smart" kojim je trebalo da odvezem Gorana u kukuruzište. Pitao sam da li hoće da vozi jer ja nisam imao vozačku. Pošto je auto parkiran uz metalnu ogradu gradilišta, vozač je morao da isparkira da bi suvozač ušao. Na kamerama sa bolnice se vidi da smo to Goran i ja sto odsto - rekao je Hrvatin.

Okrivljeni Marko Miljković javio se za reč i pitao Hrvatina da li je gledao prikazane snimke u policiji nakon hapšenja.

- Prikazan mi je samo jedan snimak "na blic". Policija mi nije ništa rekla, samo mi je pokazala snimak - rekao je Hrvatin, a Miljković je dodao da je "Hrvatin ranije pričao da mu je policija rekla da je na snimku on".

Svedok-saradnik Bojan Hrvatin Foto: Kurir

Svedok saradnik je i danas ponovio da je on već o ubistvu Veličkovića sve ispričao ranije kada je otkrio da se s Veličkovićem kobnog dana našao u Višegradskoj ulici i da ga je odvezao u Vrčin, na plac Belivuka, gde je navodno trebalo da se nađu sa čovekom za pištolj. Tada su, kako je rekao, iz kukuruza iskočili Belivuk, Dejan Tešić i Srđan Lalić i sa fantomkama povikali: "Policija!“. Zatim su stavili Goksiju lisice na ruke i ugurali ga u auto. Ekipa je Veličkovića potom otela, mučila i odsekla glavu, a delove njegovog tela su usitnili, pa ostatke samleli u industrijskoj mašini za meso. Tokom istrage pojavile su se i fotografije mučenja koje su međusobno razmenjivali.

Kuća strave u Ritopeku Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva, Nenad Kostić

Znao da će ga ubiti