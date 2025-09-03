Slušaj vest

Snajper se ponovo koristi u likvidacijama pripadnika kriminalnih klanova. Najnoviji slučaj je ubistvo Radovana Krivokapića, navodno, pripadnika škaljarskog klana kojeg je snajperista ubio sa nekoliko hitaca sa 30 metara razdaljine.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali o upotrebi snajpera u obračunima klanova bili su Branko Bogdanović, urednik portala "Oružjeonline" i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

1/8 Vidi galeriju Ovde su likvidirani "škaljarci" Foto: Privatna Arhiva

Ubistvo snajperom u Prčnju

Nedić je uporedio gotovo dva identična ubistva:

- Krvokapić je ubijen gotovo na isti način kao Vasko Lješković i mnoge stvari se tu podudaraju. Sumnja se da su visokopozicionirani pripadnici škljaraskog klana znali su da su u opasnosti, pa su uglavnom sedeli kod kuće, ali ni to nije uspelo da im spasi živote jer su sa praktično velike udaljenosti ubijeni snajperom kada su to najmanje očekivali. Lješković i Krivokapić su ubijeni kada su izašli na terasu, odnosno dvorište. U slučaju Krivokapića to se dogodilo u porodičnoj kući naočigled članova snajperom sa 30 metara, dok se za Lješkovića smatra da je ubijen sa nekih sto metara - započeo je Nedić.

Nedić je podsetio na početak upotrebe snajpera u kriminalnim klanovima:

Nedić o detaljima ubistva Krivokapića Izvor: Kurir televizija

- Čak tri ubistva snajperom su se dogodila 1997. u Srbiji i Crnoj Gori. Tada su visokopozicionirani kriminalci imali obezbeđenje, blindirane automobile, skrivali su se, pa im je bilo teže prići. Samim tim, suprotna strana je krenula drugim metodama, osim podmetanja eksploziva, pa su počeli i snajperi. To su novi metodi surovih obračuna. Ovo što se tiče snajpera jeste delo profesionalca, praćena su obojica, znali su da se skrivaju i kada izlaze iz kuće, satima su vrebali i čekali priliku da pucaju.

Bogdanović je odgonetnuo koja je najveća razdaljina ubistva ovakvog tipa:

- Najveća razdaljina je bila prilikom ubistva u zatvoru u Spužu, a ona je iznosila između 300 i 500 metara, gađano je sa uzvišenja, pa je bio dosta složen hitac. Ostala ubistva su uglavnom bila od 30 do 50 metara što ne moramo da povežemo sa klasičnim pojmom snajpera pod kojim podrazumevamo vojnu pušku sa optičkim nišanom. Naime, prvi slučaj je bio kada je Labović ubijen iz snajpera, a zatim ubistvo Bećira i kod nas u Beogradu, najpoznatije je ubistvo Šuška na Košutnjaku.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

UBISTVO U BARSELONI: