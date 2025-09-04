Slušaj vest

"Ja sam se u tom momentu plašio da će Veljko, Marko i ekipa nauditi meni i mojoj porodici. Nisam tada nikome pričao u kom se problemu nalazim, jer sam se plašio", rekao je Nikola Spasojević, kum Marka Miljkovića i jedan od trojice svedoka-saradnika u postupku koji se pred Specijalnim sudom u Beogradu vodi protiv Veljka Belivuka, Miljkovića i ostalih pripadnika optuženog kriminalnog klana.

Juče su u sudu preslušani presretnuti razgovori Spasojevića, nakon čega se za reč javio okrivljeni Miljković i tražio da se "presluša i razgovor sa izvesnim Kizom", te da Spasojević objasni ko je on, tvrdeći da on zna, ali da nije na njemu da kaže da je navodno "Kiza službeno lice koje je u to vreme bio suspendovan":

Nikola Spasojević bio obezbeđenje reperu Stefanu Đukiću Rasti Foto: Nemanja Nikolić

"Plašio sam se..."

- Radi se o tome da je moja tadašnja verenica išla kod drugarice i da mi je javila da je prati neko vozilo od Ustaničke ulice. Ja sam se u tom momentu plašio da će Veljko, Marko i ekipa nauditi meni i porodici. Nisam tada rekao nikome u kom se problemu nalazim, jer sam se plašio. Tadašnja verenica mi je rekla koje su tablice, a ja sam zvao komšiju, koji nije u policiji, čak ima i krivični dosije, ali mi je tada rekao da on ima nekoga u policiji ko bi mogao to da proveri. Međutim, nikada nisam dobio povratne informacije o tome. Čisto da razjasnim, jer Marko aludira da je postojalo krivično delo, a ono nikad nije izvršeno - objasnio je Spasojević.

On je dodao da se deo preslušanih razgovora odnosi i na izgradnju kuće Veljka Belivuka na Zvezdari.

- Preslušani razgovori odnose se na izgradnju Veljkove kuće i pretnje koje je uputio mom bratu preko "Skaja" koji je kod sebe imao Vladimir Grek. Insistirano je da se donesu računi, a bili su sporni neki prozori koje je Veljko sam dogovarao sa čovekom koji je to radio, a posle je ispalo da smo se brat i ja ugradili za tu stolariju, što je totalna neistina - rekao je svedok saradnik Nikola Spasojević.

Veljko Belivuk Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Veljko Belivuk se potom našao za govornicom, rekavši da nema pitanja, ali da želi nešto da konstatuje u vezi sa preslušanim snimcima.

- Sad je Spasojević detaljno objasnio da se toliko bojao za svoj život i život svoje devojke da je proveravao tablice, a u drugom razgovoru vređa svoju devojku i sumnja da ga vara s nekim likom iz teretane. S jedne strane je paranoičan zbog nas, a onda vređa svoju devojku i govori da ga vara. Da li pati od blage paranoje ili ima blagu šizofreniju, ja ne znam - rekao je Belivuk, na šta mu je Spasojević odgovorio da je u pitanju "život, a ne rijaliti šou".

Klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića tereti se za sedam ubistava, otmicu, trgovinu drogom i oružjem i silovanje. U zamenu za blažu kaznu, trojica svedoka-saradnika koji su danas bili prisutni u sudu, Nikola Spasojević, Srđan Lalić i Bojan Hrvatin, a koji su i sami učestvovali u zločinima, sklopili su sporazum s Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal i ranije detaljno opisali sve tajne kriminalne grupe.

Svedoci-saradnici Spsojević, Lalić i Hrvatin Foto: Kurir, Printscreen, Nemanja Nikolić

"Lalić mnogo laže"

U Specijalnom sudu su danas preslušani i presretnuti razgovori Srđana Lalića, jednog od trojice svedoka-saradnika u postupku koji se vodi protiv optuženog klana.

- Razgovarao sam o hostingu i domenu, brojačicama novca za braću Budimir i mene, uvođenju interneta za stadion Partizana za igraonicu i novcu iz Australije koji je bio isplata od "Skaja" - rekao je Lalić.

Okrivljeni Veljko Belivuk javio se za reč rekavši da želi da podseti da je Lalić priznao pranje novca i trgovinu narkoticima.

- Možda tužilac želi da pokrene postupak, kad je Lalić već priznao - kratko je rekao Belivuk.

Potom se za govornicom našao okrivljeni Miloš Budimir: