Slušaj vest

Devojka (21) u nedelju nekoliko minuta nakon ponoći postala je žrtva nasilja u Lazarevcu. Sve je otkriveno nakon što su sleteli s puta. Pokušali su da slažu, pokušala je da sakrije šta se desilo, ali sve se ubrzo razotkrilo...

Istraga je pokazala da ju je dečko I.U. (26) tukao toliko da je završila u bonici sa polomljenom vilicom, nosom i bronim povredama. Sumnja se da joj je on pijan udrao glavom o instrument tablu dok su bili u automobilu.

Ali horor ne bi bio otkriven tada. Nastavili su da se voze.

U trenutku batinanja imao je oko 1.3 promila alkohola u krvi!

Slučaj nasilja slučajno je otkriven kada su upravo nakon stravičnih udaraca koje joj je zadao, njih dvoje sleteli sa puta kod Lazarevca. Tada su sa povredama prevezeni u Dom zdravlja gde su lekari posumnjali da povrede nisu nastale samo od nesreće.

Kada je razotkriveno da je devojka žrtva svog dečka, da ju je on pretukao krvnički, ona je jednostavno rekla:" Volim ga najviše na svetu. Sve je u redu".

Kako se saznaje, I.U. je sve priznao policiji. Rekao da su bili na veselju, da su se zatim posvađali i potukli i da su zatim sleteli sa puta!

Ispričao je da su se potukli, a devojka je bila sva izlomljena! On je nju tukao!

Po nalogu tužilaštva mladić je uhapšen, a na teret mu se stavlja nanošenje teških telesnih povreda.

Nesrećna devojka (čije ime nećemo objaviti) zadržana je u Urgentnom centru gde su joj konstatovane teške povrede.