Nekoliko apoteka u Beogradu našle su se na meti maloletnih lopova, dece koje nemaju više od 14 godina!

- Poslednja u nizu dogodila se juče, 2. septembra oko 18.30 h kada su pljačkaši fizički nasrnuli na našu zaposlenu, zaključali je u magacinu i odneli sav novac iz kase. Ono što je posebno važno i uznemirujuće je činjenica da su počinioci maloletna lica, deca, od kojih najstariji ima svega 14 godina - kažu zaposleni u ovim apotekama.

Po svemu sudeći, ovo neće biti poslednji takav incident.

- U jednom od prethodnih upada, jedna naša koleginica doživela je brutalan fizički napad - dve devojčice su je čupale i šutirale, dok je dečak uzimao novac iz kase. S obzirom na to da su počinioci maloletna lica, iz policije smo dobili odgovor da ne mogu mnogo toga da učine zbog toga što maloletnike štiti zakon! Mi se pitamo ko će da zaštiti nas i naše kolege koji su preživele torturu na svom radnom mestu i da li je potrebno da neko bude ozbiljno bude povređen da bi se o ovoj temi govorilo i nešto preduzelo- objašnjavaju apotekari.

Radnica apoteke heroj

U petak u jutarnjim satima u jednoj apoteci u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu dve nepoznate osobe ušle su kako bi izvršile razbojništvo, a u čemu ih je sprečila hrabra radnica čji postupak se i dalje prepričava.

Jedno od lica izvadilo je tom prilikom nož, kako bi uzeli novac, ali su potom ostali zatečeni postupkom hrabre radnice V.L. (46), koja je iz pulta izvadila bejzbol palicu.

Iznenađeni tim njenim postupkom, razbojnici su se samo pokupili i trčeći udaljili iz apoteke