U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Aleksandar O. (32) zbog postojanja osnova sumnje da je 1. septembra na pijaci "Medaković 3" na Zvezdari pokušao da ubije oštećenog Lj. J. (71). Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo pokušaj ubistva.

Aleksandar O. Foto: Društvene Mreže

Postoje sumnja da je Aleksandar O. 1. septembra oko 18.30 časova došao do tezge za kojom porodično radi porodica oštećenog, a pored koje su sedeli oštećeni Lj. J. i svedok M. I. Aleksandar je pitao prodavca da li je on otac momka koji za tom tezgom prodaje robu. Nakon što mu je oštećeni potvrdno odgovorio, osumnjičeni mu je nožem, koji je poneo sa sobom, zadao ubodne rane u grudi i stomak, usled kojih je Lj.J zadobio teške povrede opasne po život.

Osumnjičeni je potom otišao iz pijace i ciglom razbio vetrobransko staklo i staklo na vozačevim vratima kombija u vlasništvu Lj. J, parkiranom na trotoaru pored pijace, a potom se udaljio sa lica mesta.

