U Bijelom Polju
SKINUO ZUJALICE U RADNJI, PA ISPOD SVOJE GARDEROBE OBUKAO ROBU U VREDNOSTI OD 300 EVRA! Srbin pokušao da zbriše, pa je uhapšen
Državljanin Srbije D. M. uhapšen je u Bijelom Polju nakon što je zatečen u krađi u jednom prodajnom objektu sportske garderobe.
- On je ušao u prodavnicu, deo garderobe u vrednosti od oko 300 evra obukao ispod svoje odeće, a u kabini je prethodno uklonio sigurnosne uređaje poznate kao "zujalice". Potom je pokušao da izađe iz objekta, ali su policajci, postupajući po prijavi, ubrzo stigli i zatekli ga u izvršenju krivičnog dela - potvrđeno je za RINU u bjelopoljskoj policiji.
Osumnjičeni je odmah lišen slobode i sproveden u policijsku stanicu.
Iz Uprave policije Crne Gore ističu da je brza reakcija i saradnja sa građanima još jednom pokazala značaj zajedničkog delovanja u borbi protiv svih oblika kriminala.
Kurir.rs/RINA
