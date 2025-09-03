Slušaj vest

Državljanin Srbije D. M. uhapšen je u Bijelom Polju nakon što je zatečen u krađi u jednom prodajnom objektu sportske garderobe.

- On je ušao u prodavnicu, deo garderobe u vrednosti od oko 300 evra obukao ispod svoje odeće, a u kabini je prethodno uklonio sigurnosne uređaje poznate kao "zujalice". Potom je pokušao da izađe iz objekta, ali su policajci, postupajući po prijavi, ubrzo stigli i zatekli ga u izvršenju krivičnog dela - potvrđeno je za RINU u bjelopoljskoj policiji.

Osumnjičeni je odmah lišen slobode i sproveden u policijsku stanicu.

Iz Uprave policije Crne Gore ističu da je brza reakcija i saradnja sa građanima još jednom pokazala značaj zajedničkog delovanja u borbi protiv svih oblika kriminala.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaMALOLETNICI PLJAČKAJU APOTEKE PO BEOGRADU: "Imaju najviše 14 godina, i devojčice su nemilosrdne"! Jedna radnica postala heroj kad su potegli nož - evo i kako
apoteka lekovi tramp cene
HronikaUKRAO 8.300 EVRA OD ČOVEKA KOD KOJEG JE ŽIVEO Novosađanina policija našla u kafani i uhapsila
shutterstock-2175703319.jpg
HronikaDECA KRALA AUTOMOBILE NA ZVEZDARI: Policija pronašla petoricu dečaka - ukrali "pežo 207" i "fijat pandu"! Najmlađi ima 12 godina
WhatsApp Image 2024-12-27 at 12.44.52 PM.jpeg
HronikaUHAPŠENA ŽENA KOJA JE UKRALA NOVČANIK IZ DOMA ZDRAVLJA PALILULA: Četiri dana kasnije "operisala" i u lokalu na Adi Huji!
shutterstock-2295282433.jpg