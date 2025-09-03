Ludilo i užas
BRUTALNA TUČA NA MEDAKOVIĆU! Žestoka makljaža dve grupe muškaraca, jedan izvadio motku i počeo nemilosrdno da udara... SVE ZBOG PARKINGA?! (VIDEO)
Brutalna tuča dogodila se u beogradskom naselju Medaković 3.
Na snimku na Instagram stranici "Serbialive Beograd", vidi se da je makljaža bila žestoka.
Sukobile su se dve grupe muškaraca. Jedan je čak imao motku kojom je nemilosrdno udarao drugog mladića.
Pogledajte kako je brutalna bila tuča...
Prema navodima u ovoj objavi, do sukoba je došlo zbog parkinga?!
