Brutalna tuča dogodila se u beogradskom naselju Medaković 3.

Na snimku na Instagram stranici "Serbialive Beograd", vidi se da je makljaža bila žestoka.

Sukobile su se dve grupe muškaraca. Jedan je čak imao motku kojom je nemilosrdno udarao drugog mladića. 

Pogledajte kako je brutalna bila tuča...

Tuča na Medakoviću zbog parkinga Izvor: Instagram/serbialive_beograd

Prema navodima u ovoj objavi, do sukoba je došlo zbog parkinga?!

