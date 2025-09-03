Slušaj vest

Prema informacijama koje je dobio Kurir, jedno lice je zadobilo povrede u tuči, kada su ga napala tri lica u selu Žitni Potok kod Prokuplja.

Iako je slučaj odmah prijavljen, dok je došla ekipa Hitne pomoći i policija, povređeni je nestao, odnosno izgubio se. Na mestu gde je došlo do napada, kako tvrde svedoci je velika količina krvi.

Lice koje je napadnuto je iz sela Mačina kod Žitnog Potoka, a napadači su, prema nezvaničnim informacijama otac i dvojica sinova iz Kožinca koji je nedaleko do Žitnog Potoka. Razlog svađe je za sada nepoznat, ali su napadači imali nož, te su naneli povrede napadnutom licu u predelu polnog organa.

- Došli su u prodavnicu i pokazivali slike kako su ga kako kažu pretukli. Bili su pijani, te ih je isterao vlasnik prodavnice. Niko nije ni poverovao u ono što pričaju, sve dok nismo čuli policiju i Hitnu - pričaju nam oni koji su se zadesili u selu neposredno nakon tuče.

Ipak, što je najčudnije, muškarac koji je zadobio povrede je nestao, iako je ležao gotovo bez svesti kada su napadači otišli.

- Prijavljeno je da se desilo ubistvo, pa su svi što su brže mogli izašli na teren, ali kada su stigli, navodno ubijenog nigde nije bilo. Policajci su ga tražili, jer su računali zbog količine krvi koja je vidljiva na mestu napada, da je možda pokušao da otpuzi i da je preminuo malo dalje, ali od napadnutog ni traga ni glasa - priča nam svedok.

Dodaje da su napadači pre mesec dana nasrnuli na drugog čoveka u selu i pokušali da ga povrede sekirom, ali je taj incident sprečen.

U toku je uviđaj i potraga za napadačima, ali i licem koje je povređeno.