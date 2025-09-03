Slušaj vest

Muškarac Irfan P. teško je povređen nakon što ga je nožem napao Albahari M. sinoć oko 20 časova u jednom lokacu u samom centru Novog Pazara. 

Do sukoba je došlo oko 20 časova sinoć, a prema informacijama iz Opšte bolnice Novi Pazar, povređeni je izgubio veliku količinu krvi i odmah je operisan. Trenutno je svjestan i nalazi se na Odjeljenju intenzivne njege, gdje ljekari prate njegovo stanje.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, i napadač i povređeni imaju kriminalne dosijee i odranije su poznati policiji. 

Policija je obavila uviđaj, dok se Albahari M. još uvek nalazi u bekstvu.

Istraga je u toku, a zvaničnih informacija o njegovom eventualnom hapšenju za sada nema.

Kurir.rs/Sandžak Danas

