Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu podneće krivičnu prijavu protiv Z. K. (50) i S. D. (50) zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo krađa.

Sumnja se da su oni juče, u međumesnom autobusu, ukrali novac šezdesetčetvorogodišnjem putniku.

Policija je kod osumnjičenih pronašla novac i vratila ga vlasniku.

Operativnim radom, utvrđeno je da osumnjičena S. D. poseduje falsifikovan lični dokument Republike Hrvatske, pa će protiv nje biti podneta i krivična prijava za krivično delo falsifikovanje isprave.

Za S. D. su bile raspisane dve poternice Osnovnog suda u Senti i ona je sprovedena u Kazneno-popravni zavod u Požarevcu radi izdržavanja zatvorske kazne.

