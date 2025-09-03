Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, večeras je došlo do saobraćajne nesreće kod Sajma, u Beogradu. 

Naime, kako javlja reporter sa terena, a kako je potvrdio vozač autobusa koji je stajao u koloni vozila, u sudaru su učestvovali motocikl, autobus i automobil. 

- Ozbiljna saobraćajna nesreća u pitanju - rekao je očevidac za Kurir.

Saobraćajna nesreća kod Sajma Foto: Kurir

Kako se može videti, saobraćaj je u zastoju. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nije poznato. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Saobraćajka kod Sajma Izvor: Kurir

Kurir.rs

