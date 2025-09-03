Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće nije poznato
SUDAR VIŠE VOZILA KOD BEOGRADSKOG SAJMA Saobraćaj u zastoju, očevidac za Kurir: "Ozbiljan je sudar!" (FOTO, VIDEO)
Kako Kurir saznaje, večeras je došlo do saobraćajne nesreće kod Sajma, u Beogradu.
Naime, kako javlja reporter sa terena, a kako je potvrdio vozač autobusa koji je stajao u koloni vozila, u sudaru su učestvovali motocikl, autobus i automobil.
- Ozbiljna saobraćajna nesreća u pitanju - rekao je očevidac za Kurir.
Saobraćajna nesreća kod Sajma Foto: Kurir
Kako se može videti, saobraćaj je u zastoju.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
