Nakon više sati policijske potrage pronađen je povređeni A.T. (25) iz sela u okolini Žitnog Potoka, kod Prokuplja, kojem su trojica poznanika nanele povrede, najverovatnije nožem.

Njega je policija pronašla kako se skriva u nekim kolima, udaljenim od mesta na kojem je ranjen. Nakon što je pronađen, prevezen je u prokupačku bolnicu zbog dijagnostike povreda, a nezvanično saznajemo da je negirao da ga je bilo ko napao.

Ipak, prethodno na osnovu izjava svedoka, kojih je dosta bilo u momentu kda se dogodio napad, policija je uhapsila svu trojicu napadača, odnosno oca i dvojicu njegovih sinova iz Kožica nedaleko do Žitnog potoka.

Kako smo ranije pisali, trojica napadača su susrela oštećenog, te mu nanela povrede, a onda su svratili u obližnju prodavnicu, gde su meštanima pokazivali fotografije i pričali kako su ga pretukli. Zatim, zbog procene da su pod dejstvom alkohola, vlasnik prodavnice ih je izbacio i oni su se izgubili u nepoznatom pravcu. U međuvremenu je prijavljen napad, pa su na lice mesta došli policijski službenici i ekipa

Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje, ali povređeni nije bio na mestu gde je pao nakon napada. Nakon više sati potrage, policajci su ga pronašli.

Saznali smo i to da su A.T. napadači susreli kada se vraćao iz šume, gde je sekao drva, a motiv napada za sada nije poznat.