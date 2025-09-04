Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (2000) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
Uhapšen osumnjičeni za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela
UHAPŠEN MLADIĆ (25), ZA UBICOM IZ NOVOG SADA I DALJE SE TRAGA: U iznajmljenom stanu krio ubicu navijača
Sumnja se da je on, u iznajmljenom stanu u Novom Sadu, krio osumnjičenog za ubistvo tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina.
M. M. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
