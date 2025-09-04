Slušaj vest

Sumnja se da je on, u iznajmljenom stanu u Novom Sadu, krio osumnjičenog za ubistvo tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina.

M. M. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

