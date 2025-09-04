Slušaj vest

Tinejdžer (18) priveden je u policisjku stanicu u Mladenovcu zbog sumnje da je silovao maćehu (35).

Kako se nezvanično sazanaje, tinejdžera je jutros prijavio otac.

- Policija je jutros bila kod njih. Kako sam čuo otac mu je poludeo, otišao je da ga prijavi policiji, a kada je policija stigla valjda su rekli ženi da ode na pregled. Otac kaže da mu je sin silovao nevenčanu suprugu dok je spavala - kaže izvor upoznat sa slučajem.

On dodaje da ne zna šta je od toga tačno, ali i da je video da je policija odvezla tinejdžera.

Šta se tačno dogodilo biće utvrđeno istragom.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteHronikaPRETIO DA ĆE JOJ IZVADITI OČI I UBITI, PA JE BRUTALNO SILOVAO Pravosnažno osuđen monstrum koji je napao devojku u liftu: Detalji zločina u Nišu (FOTO)
67890.jpg
HronikaMONSTRUM PRONAĐEN MRTAV BAŠ NA DAN KADA SE NAŠA MARIJA RODILA Od tog zločina u Srbiji se sve promenilo, komšija je silovao i zverski ubio, a kaznu nije dočekao!
untitled1.jpg
Hronika"TADA SAM GA SRELA PRVI PUT, USTA NISAM MOGLA DA OTVORIM" Potresna ispovest majke Ivane (14) čija je smrt pre 11 godina užasnula Srbiju: "Otac se samo srušio"
578096-ivanapodrascicdarkokosticubijenadevojkasnaha-edit.jpg
Hronika"NJEGOV ROZE RANAC ME POSEBNO UZNEMIRUJE!" Bihali i Nedić: Da li je silovatelj Igor Milošević pod nadzorom nakon puštanja? "Dajem mu mesec dana da opet napadne"
rajko nedić pavel bihali.jpg