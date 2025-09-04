Policija je jutros bila kod njih
Hronika
MLADIĆ (18) UHAPŠEN U MLADENOVCU Otac ga prijavio policiji: Sumnja se da je silovao maćehu (35)
Tinejdžer (18) priveden je u policisjku stanicu u Mladenovcu zbog sumnje da je silovao maćehu (35).
Kako se nezvanično sazanaje, tinejdžera je jutros prijavio otac.
- Policija je jutros bila kod njih. Kako sam čuo otac mu je poludeo, otišao je da ga prijavi policiji, a kada je policija stigla valjda su rekli ženi da ode na pregled. Otac kaže da mu je sin silovao nevenčanu suprugu dok je spavala - kaže izvor upoznat sa slučajem.
On dodaje da ne zna šta je od toga tačno, ali i da je video da je policija odvezla tinejdžera.
Šta se tačno dogodilo biće utvrđeno istragom.
(Kurir.rs/Informer)
