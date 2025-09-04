Slušaj vest

Viši sud u Beogradu osumnjičenom Aleksandru O. (32) je nakon jučerašnjeg saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu odredio pritvor do 30 dana zbog sumnje da je 1. septembra pokušao da ubije prodavca Ljubu J. (71) na pijaci na Zvezdari.

Sudija za prethodni postupak odredio je pritvor osumnjičenom kako ne bi uticao na svedoke i kako ne bi ponovio krivično delo koje mu se stravlja na teret u kratkom vremenskom periodu. Da podsetimo, osumnjičeni Aleksandar O., kome se na teret stavlja da je počinio pokušaj ubistva, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Osumnjičeni A. O. završio iza rešetaka

- Postoji sumnja da je Aleksandar O. 1. septembra oko 18.30 časova došao do tezge za kojom porodično radi porodica oštećenog, a pored koje su sedeli oštećeni Lj. J. i svedok M. I. Aleksandar je pitao prodavca da li je on otac momka koji za tom tezgom prodaje robu. Nakon što mu je oštećeni potvrdno odgovorio, osumnjičeni mu je nožem, koji je poneo sa sobom, zadao ubodne rane u grudi i stomak, usled kojih je Lj.J zadobio teške povrede opasne po život - navodi se u jučerašnjem saopštenju VJT u Beogradu:

- Osumnjičeni je potom otišao iz pijace i ciglom razbio vetrobransko staklo i staklo na vozačevim vratima kombija u vlasništvu Lj. J, parkiranom na trotoaru pored pijace, a potom se udaljio sa lica mesta.