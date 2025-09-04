Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su A. M. (34) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je juče ispred jednog ugostiteljskog objekta u Ulici Stevana Nemanje u Novom Pazaru, nakon rasprave, nožem u stomak ubo I. P. (41) koji ga je, kako se sumnja, prethodno, pesnicom više puta udario u glavu.

I. P. je sa lakim povredama zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

Po nalogu nadležnog tužioca, A. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu, dok će I. P., takođe, po nalogu nadležnog tužilaštva, kada napusti bolnicu biti saslušan zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Ne propustiteHronika"TA PRAZNINA I TIŠINA KOJA ODZVANJA KAD SE SPUSTI NOĆ BOLE VIŠE OD HILJADU RANA..." Potresne reči rođake tinejdžera ubijenog u tuči u Novom Pazaru
Tuča mladića ispred kluba u Novom Pazaru
HronikaKRVAVI OBRAČUN U SAMOM CENTRU NOVOG PAZARA Muškarac izboden nožem, napadač u BEKSTVU!
1735916461novi-pazar-tuca-fotorina1 (3) (1).jpg
HronikaOTKRIVENO ŠTA JE PRETHODILO UBISTVU TINEJDŽERA (17) U NOVOM PAZARU! Posle ovih reči usledila je masovna tuča, KAMERE SVE SNIMILE
Tuča mladića ispred kluba u Novom Pazaru
HronikaKRUŽI JEZIV SNIMAK POSLE UBISTVA MLADIĆA U NOVOM PAZARU! Otkriveno šta je prethodilo BRUTALNOJ LIKVIDACIJI Mirze? "Sve je bilo mirno, onda je PRIŠAO ĆELAVI..."
mirza mavric mladic ubijen masovna tuca novi pazar..jpg