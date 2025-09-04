Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su A. M. (34) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je juče ispred jednog ugostiteljskog objekta u Ulici Stevana Nemanje u Novom Pazaru, nakon rasprave, nožem u stomak ubo I. P. (41) koji ga je, kako se sumnja, prethodno, pesnicom više puta udario u glavu.

I. P. je sa lakim povredama zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.