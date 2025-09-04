STRAŠNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD NOVOG SADA! U sudaru automobila i kombija, jedan osoba poginula, dve teško povređene - JEZIVE SLIKE (FOTO)
U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila kod Novog Sada jedna osoba je nastradala, dok je druga teško povređena u sudaru dva automobila.
Nesreća se dogodila jutros oko 9.15 časova na magistralnom putu Bač-Selenča kod Novog Sada.
- Sudarili su se automobil "pežo 307" i kombi, iz za sada nepoznatog razloga, a od siline udarca osoba iz jednog vozila je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Još dva putnika su tom prilikom zadobili teške telesne povrede i sanitetom Hitne pomoći prevezeni su u novosadsku bolnicu - navodi naš izvor i dodaje da je saobraćaj dok je trajao uviđaj, na ovoj deonici bio u prekidu i koristili su se alternativni putevi.
Dežurni tužilac naložio je da se telo odveze na obdukciju, kao i da se vozila pošalju na vanredni tehnički pregled. Istraga povodom nesreće je i dalje u toku.