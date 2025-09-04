Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić obišao je danas zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i direktorom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejanom Carevićem prostorije Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu kako bi se na licu mesta upoznali sa smeštajnim kapacitetima i drugim potrebama ove ustanove.

Direktorka Specijalne zatvorske bolnice Olivera Matijašević tom prilikom im je predstavila procedure zbrinjavanja i ukazivanja medicinske pomoći pritvorenim i osuđenim licima, kao i uslove rada zaposlenih u toj ustavnovi.

Poseta Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu Foto: Ministarstvo Pravde

Podsećamo da Ministarstvo pravde i Uprava kontinuirano sprovode aktivnosti propisane Strategijom razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija za period 2022. do 2027. godine, radi poboljšanja materijalnih uslova u zatvorima.

S tim u vezi, ministar pravde je ukazao da je u planu izgradnja novog objekta u Padinskoj skeli za smeštaj 500 lica za potrebe Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu - krovne zdravstvene ustanove za ceo sistem.

- Ova ustanova ima visok priliv lica kojima je sud odredio meru obaveznog lečenja i čuvanja usled psihijatrijskog oboljenja, alkoholizma ili narkomanije zbog čega postoji potreba za proširenjem kapaciteta - rekao je tom prilikom ministar Vujić.

Ministar Lončar je pozdravio planove za stvaranje boljih bolničkih uslova kako za zaposlene tako i za tretman pacijenata Specijalne zatvorske bolnice.