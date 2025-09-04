Tri osobe su lakše povređene u lančanom sudaru koji se dogodio jutros oko 11 sati u tunelu Laz na deonici auto-puta Čačak – Požega.
PRVA SLIKA, TROJE POVREĐENIH U LANČANOM SUDARU U TUNELU LAZ: Jedno vozilo stalo u traci, druga dva naletala na njega (FOTO)
- Nezgoda se dogodila kada se jedan automobil zaustavio u tunelskoj cevi, a potom su na njega naletela još dva automobila, potvrđeno je za RINU.
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je da se saobraćaj obavljao uz asistenciju saobraćajne policije i moli učesnike da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Dvadesetak minuta nakon nezgode saobraćaj je ponovo uspostavljen.
