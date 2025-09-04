Slušaj vest

- Nezgoda se dogodila kada se jedan automobil zaustavio u tunelskoj cevi, a potom su na njega naletela još dva automobila, potvrđeno je za RINU.

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je da se saobraćaj obavljao uz asistenciju saobraćajne policije i moli učesnike da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Dvadesetak minuta nakon nezgode saobraćaj je ponovo uspostavljen.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaŽESTOK LANČANI SUDAR U NOVOM SADU Vozila se poprečila na putu, srča na sve strane! Saobraćaj onemogućen (VIDEO)
collage.jpg
HronikaŽENA I DETE POVREĐENI U LANČANOM KOD VRANJA: Sudar tri vozila u selu Suvi Dol
policija.jpg
PlanetaKARAMBOL NA AUTOPUTU KOD GRACA! Lančani sudar više od 30 vozila, ima povređenih! Dron sve snimio! Otkriveni JEZIVI detalji nesreće (FOTO/VIDEO)
graz++.jpg
BeogradLANČANI SUDAR U BORČI: Uništeno nekoliko automobila, stvaraju se zastoji
WhatsApp Image 2025-08-13 at 11.33.46_0205056c.jpg
Hronika(VIDEO) HAOS NA AUTO-PUTU ZBOG LANČANOG SUDARA Stvorila se ogromna kolona kod isključenja za Smederevo, vozila se gotovo ne pomeraju
zastoj+.jpg