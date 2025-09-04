DRAMA U BEOGRADU! Pijani turski državljanin upao u kafić, pa počeo da vređa goste! Napao i policajca, prilikom hapšenja razlupao ulazna vrata stanice
Prava drama odigrala se u sredu u jutarnjim časovima jednom ugostiteljskom objektu u Hercegovačkoj ulici, kada je turski državljanin K. S. (40), koji je bio pod dejstvom alkohola, vređao goste lokala, a potom izvršio napad policajca.
On je po dolasku u lokal vređao goste ugostiteljskog objekta i vređao i napadao osoblje, zbog čega je menadžer objekta pozvao policiju.
Kada je policija došla, K. S. je iz sve snage nogom udario policijskog slušbenika, a prilikom dovođenja u policijsku stanicu rukom je razbio staklo policijske stanice.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret su mu stavljena dva krivična dela - napad na službeno lice i uništenje i oštećenje tuđe stvari.
Povređeni policijski službenik primljen je u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć, nakon čega je otpušten iz bolnice.
Uhapšeni K. S. je dvojni državavljanin Turske i Austrije, a u Srbiji je neprijavljeno boravio.