U IME NARODA

VIŠI SUD U BEOGRADU sudija Mirjana Ilić - Mihailović, u pravnoj stvari tužioca Dragoslava Damjanovića iz Beograda, čiji je punomoćnik Stefan Mirčić, advokat iz Beograda, protiv tuženih Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda "MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad)", sa sedištem u Beogradu i Rajka Nedića iz Beograda, glavnog urednika medija "KURIR.RS", koje zastupa punomocnik Branislav Glogonjac iz Ortačkog advokatskog društva "Petrovic&Glogonjac" iz Beograda, radi naknade štete, vrednost predmeta spora 750.000,00 dinara, nakon održane usmene i javne glavne rasprave, zakljucene dana 16.12.2024. godine, doneo je

PRESUDU

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Dragoslava Damjanovića iz Beograda pa se obavezuju tuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda "MONDO INC DOO" i Rajko Nedić iz Beograda, glavni urednik medija „KURIR.RS", da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda isplate iznos od 70.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 16.12.2024. godine kao dana presuđenja, pa do isplate, a sve u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude pod pretnjom posledica prinudnog izvršenja.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Dragoslava Damjanovića iz Beograda u delu kojim je tražio da se obavežu tuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda "MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) " i Rajko Nedić iz Beograda, glavni urednik medija "KURIR.RS", da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda isplate iznos preko dosuđenog iznosa u stavu prvom izreke presude od 70.000,00 dinara, a do traženog iznosa od 400.000,00 dinara, odnosno za iznos od još 330.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 16.12.2024. godine kao dana presuđenja, pa do isplate, KAO NEOSNOVAN.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Dragoslava Damjanovića iz Beograda kojim je tražio da se obavežu tuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda "MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) "i Rajko Nedić iz Beograda, glavni urednik medija „KURIR.RS", da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete u vidu duševnih bolova zbog povrede prava na pretpostavku nevinosti isplate iznos od 350.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 16.12.2024. godine kao dana presuđenja, pa do isplate, KAO NEOSNOVAN.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Dragoslava Damjanovića iz Beograda, kojim je tražio da se zabrani tuženom Rajku Nediću iz Beograda, glavnom uredniku „KURIR.RS", ponovno objavljivanje teksta i delova teksta pod naslovom: „DIJANIN COKA POČISTIO STAN UBIJENOG ADVOKATA OGNJANOVIĆA!? Posle brutalne likvidacije prvi ušao I POKUPIO BUKVALNO SVE", bliže navedenih u stavu V referata tužbe, KAO NEOSNOVAN.

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Dragoslava Damjanovića iz Beograda, pa se obavezuje tuženi Rajko Nedić iz Beograda, glavni urednik "KURIR.RS" da uvod i izreku ove presude objavi u elektronskom mediju-internet portalu „KURIR.RS", u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.