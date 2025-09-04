BIVŠI DIREKTOR GERONTOLOŠKOG CENTRA U NIŠU OSUĐEN NA 9 GODINA ZATVORA! Tokom korona virusa umrlo 49 korisnika centra, "MOŽETE DA ME OSUDITE I NA 30 GODINA..."
Milan Stevanović (50), bivši direktor Gerontološkog centra u Nišu osuđen je na današnjem suđenju u Višem sudu u Nišu na devet godina zatvora jer nije preduzeo zaštitne mere zbog čega se zarazilo 194 korisnika doma od kojih je 49 preminulo za vreme pandemije korona virusa. Njemu je zabranjeno i da se bavi poslovima socijalne zaštite u periodu od 10 godina.
Njemu se sudilo za teško delo protiv zdravlja ljudi.
Utvrđen niz propusta
Sudija je objasnila da nije zabranio posete, da nije tačan broj cenobolelih prijavljivao Ministarstvu za rad i boračka pitanja. Na sudu je danas rečeno da je na snimcima viđeno da nije naložio izolacione sobe na svakom spratu nego su zdravi i bolesni bili jedni preko puta drugih. Ni za vreme obedovanja korisnici nisu bili razdvojeni.
Stevanović se teretio da je tokom 2020. godine u jeku epidemije korona virusa, dopuštao nekoliko poseta korisnicima i dozvoljavao njihov izlazak, iako to nije smeo da čini. On je držao sednicu Upravnog odbora u samoj ustanovi što je značilo prisustvo članova ovog tela i pored zabrane kontakata sa korisnicima. Na sudu je rečeno i da nije blagovremeno obavljeno testiranje niti je obezbeđeno prisustvo epidemiloga kako bi zaraza bila sprečena pre nego što izmakne kontroli.
To vreme će se zapamtiti kao "crni dani u Nišu". Ne pamti se kada je u tolikom broju slučajeva došlo u kratkom vremenskom periodu do smrtnih ishoda na jednoj lokaciji kao u Gerontološkom centru.
Stevanović je uhapšen 2. aprila 2020. godine, a kasnije pušten iz pritvora tako da je ovaj slučaj okončan nakon pet godina. Na suđenju su svedočili najbliži preminulih, a neće biti zaboravljeno da je jednom članu familije rekao "da deka ima temperaturu jer je zaspao pored vrućeg radijatora". Bilo je tu i suza doktorki svedokinja, a izgovoreno je i na sudu da je u Gerontološkom centru zapaljen i tamjan jer je neko čuo da pomaže u izlečenju korone. Rečeno je i da je obolevanje pacijenata na početku pandemije pokušavano da se zataška, a onda je to dovelo do neslućenog broja preminulih najstarijih Nišlija.
"Možete da me osudite i na 30 godina..."
Tokom čitavog suđenja Milan Stevanović je negirao krivicu za tragične događaje u domu.
"Možete da me osudite i na 30 godina,ali ću i dalje tvrditi da sistem u vreme epidemije Covida 19 nije funkcionisao. Pozivao sam sve institucije od Instituta za javno zdravlje u Nišu do gradskog Kriznog štaba i tražio pomoć ali mi niko nije izašao u susret. Na kraju sam bio prinuđen da iskoristim prijateljske veze sa epidemiolozima Goranom Mitrovićem i Aleksandrom Rankovićem i pozovem ih da nam odrede sobe za izolaciju kako bismo sprečili širenje zaraze“, branio se ranije pred sudom Stevanović.