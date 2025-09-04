- Rešenjem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu broj 4783/19, ODBACUJE SE uzveštaj MUP Srbije broj 1588/19 od 14.3. 2019. godine, a koji se smatra krivičnom prijavom podnetom protiv Velibora Ćirovića zbog krivičnog dela Teška dela protiv bezbezdnosti javnog saobraćaja, jer prijavljeno krivično delo nije krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti - navodi se u rešenju koje nam je dostavio Velibor Ćirović.

- Na osnovu prikupljenih materijalnih dokaza i izveštaja o ekspertizi saobraćajne nesreće koja se dogodila 12. 3. 2019, godine u 1,12 časova na raskrsnici ulica Bulevara heroja sa Košara i ulice Omladinskih brigada na Novom Beogradu, proizilazi da je do saobraćajne nezgode došlo osnovnim propustom vozača policijskog džipa "tojota", koji se kretao brzinom znatno veće od dozvoljene i u raskrsnici nije ustupio prvenstvo prolaza vozaču "audija" Veliboru Ćiroviću, a za čije uočavanje nije imao smetnji, iako je to prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji bio u obavezi da učini. Kako je u kokretnom slučaju uzrok predmetne saobraćajne nezgode radnja vozača "tojote", smatram da se u radnjama vozača "audija" Velibor Ćirovića ne stiču bitni elementi krivičnog dela Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.