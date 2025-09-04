- Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv 12 okrivljenih (R.Z., R.R., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R. i G.S.), i to protiv R.Z., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K. i B.R., za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, protiv R.Z., S.K., Lj.M., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K. i G.S. za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv R.R. za krivično delo pranje novca, protiv M.K. za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, protiv R.R. za dva krivična dela davanje mita, a protiv M.K. za dva krivična dela primanje mita, izvršena u periodu od kraja 2018. do druge polovine 2022. godine, u Crnoj Gori, Srbiji, Holandiji i Arubi - navode u saopštenju iz SDT.