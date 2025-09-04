Slušaj vest

Meštani Prokuplja i okoline i dalje su u šoku posle drame koja se dogodila prekjuče popodne kada su trojica muškaraca iz sela Kožince napala A. T. (25) iz planinskog sela Mačine i naneli mu povrede po glavi, telu i genitalijama!

Tuča se dogodila u selu Žitni Potok gde su trojica napadača presrela A. T. koji se vraćao iz šume i najpre pokušali da mu nabiju kolac u usta, onda mu zadali više udaraca po telu i na kraju ga nožem posekli po genitalijama! Napad su sve vreme snimali mobilnim telefonima, a policija je privela napadače, za koje se saznaje da su otac i dva sina. Istražitelji veruju i da motiv napada leži u činjenici da je supruga jednog od napadača napustila muža i počela da živi sa napadnutim A. T.

Hvalili se krvavim slikama

Kako se nezvanično saznaje, zbog zadobijenih povreda A. T. je ostao da leži na zemlji, a napadači su otišli.

- Otac i dvojica sinova su svratili u prodavnicu u selu Žitni Potok i tamo pokazivali snimke i fotografije napada. Pričuli su da su A. T. pokazali šta treba, a onda su tražili od prodavca da nešto popiju. Budući da je prodavac ocenio da su bili pod dejstvom alkohola, on ih je isterao iz prodavnice. Bilo nas je dosta ispred prodavnice, a oni su svima pričali da su ga "naučili pameti", vadili su telefone i pokazivali snimke i fotografije. Videlo se da su pijani, a i inače su poznati po nasilničkom ponašanju. Ja nisam hteo da gledam te fotografije, a, iskren da budem, pomislili smo da se samo hvališu , kako su to obično radili - rekao je za Kurir jedan od meštana.

Ipak, dodaje on, kada su otac i sinovi otišli iz Žitnog potoka, pronela se vest da je A. T. mrtav i da leži u lokvi krvi!

Drama se desila u selu Žitni potok nadomak Prokuplja Foto: Kurir/B.R.

- Tada je nastao haos u selu! Svi su govorili da je A. T. mrtav jer je izgubio mnogo krvi, a policiji je prijavljeno ubistvo - priča isti sagovornik.

Ubrzo su se pojavili policajci i Hitna pomoć, ali tek tada je usledio opšti metež!

- Patrola i lekari su otišli na mesto gde je prijavljeno da leži A. T., ali tela nije bilo! Svi smo krenuli da ga tražimo, na tom prostoru je ogromna livada koja je strma, pa su obilazili okolni teren, a več je bio pao mrak. Tek posle tri sata potrage našli su A. T. kako se krije u jednim kolima... Odmah je prevezen u Opštu bolnicu u Prokuplju gde mu je ukazana pomoć, a nakon urađene dijagnostike konstatovano je da su povrede koje je zadobio samo površinske. Primio je terapiju i pušten je na kućno lečenje - potvrđeno je Kuriru u Opštoj bolnici gde su dodali da je A. T. imao povrede na glavi i telu.

Centar sela nadomak Prokuplja Foto: Kurir/B.R.

Štiti napadače

Interesantno je i da je povređeni A. T., nakon što su ga našli skrivenog u kolima, negirao policajcima da ga je bilo ko tukao!

- Ma, spor je nastao zbog žene. A.T. je, ako mogu tako da kažem, preoteo ženu jednog od dvojice braće i sada živi s njom. Ovaj sukob među njima traje već duže vreme, u međuvremenu se ista ta žena, koja je jedno vreme bila kod A. T., sada vratila kod prvog muža, jednog od braće koja su napala A. T. - objašnjavaju u Žitnom Potoku mogući razlog svađe i sukoba.

Sagovornici Kurira navode da su i porodica trojice napadača i porodica povređenog A. T. "vrlo nezgodne i sklone sukobima", te da su isti ovi napadači pre mesec dana navodno nasrnuli sekirom na drugog čoveka u Žitnom Potoku, ali su meštani, srećom, sprečili veći sukob.